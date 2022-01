Schalke spricht jetzt mutiger vom Aufstieg

Schalke tritt im neuen Jahr verbal mutiger auf. Das Thema Aufstieg wird nun auch in der Außenkommunikation nicht mehr ganz so defensiv behandelt wie in den Monaten nach dem Abstieg, der das königsblaue Selbstbewusstsein arg durcheinandergeschüttelt hatte.

Schalkes Victor Palsson geht auch verbal voran. imago images/RHR-Foto