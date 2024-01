Arsenal holt US-Nationalspielerin Fox

Rechtsverteidigerin Emily Fox verlässt North Carolina Courage und schließt sich dem Arsenal WFC an. Im Januar 2023 war die 25-Jährige in die NWSL gewechselt. 2018 debütierte WM-Teilnehmerin Fox für das US-Nationalteam und bestritt seither 39 Länderspiele. "Das fühlt sich großartig an, hier zu unterschreiben", sagte Fox am Donnerstag in London.