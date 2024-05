Arminia verpflichtet Kersken fest

Bisher war Jonas Kersken von Borussia Mönchengladbach an Arminia Bielefeld verliehen, daraus wird nun ein fester Transfer. Beide Klubs kommunizierten den Wechsel am Freitagnachmittag. Beim DSC hütete der 23 Jahre alte Schlussmann in allen Ligaspielen über die komplette Distanz den Kasten (kicker-Note 3,01).