Andere Situation für den FCM: "Komplett neu unter Beweis stellen"

Der 1. FC Magdeburg hat als Aufsteiger eine starke Saison in der 2. Bundesliga gespielt. Doch der Ruf, den sich der FCM in der abgelaufenen Spielzeit erarbeitete, könnte schnell wieder verfliegen. Trainer Christian Titz betont, dass sich auch Magdeburg selbstredend neu beweisen muss.

Der kicker hob Luc Castaignos vor wenigen Tagen erst als Gewinner der Magdeburger Vorbereitung heraus. Am ersten Spieltag beim SV Wehen Wiesbaden wird der Mittelstürmer allerdings nicht dabei sein können, ihn plagen muskuläre Probleme im Oberschenkel. Dazu fehlt Neuzugang Jean Hugonet, der körperlich zwar fit wäre, jedoch aufgrund einer Rotsperre nicht mit im Bus nach Hessen sitzen wird.

FCM nicht mehr in der Rolle des Aufsteigers

Baris Atik, dessen Knöchel beim letzten Test gegen den FC Sevilla (3:1) in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist indes wieder voll hergestellt und einsatzbereit für den Samstag. Spannend ist die Konstellation des Auftakts allemal. War der 1. FCM doch im vergangenen Jahr in der Rolle des Aufsteigers, ist es nun Gastgeber Wehen Wiesbaden, der sozusagen einen normalen Zweitligisten empfängt. Auch aus diesem Grund sei es wichtig zu wissen, dass sich die Mannschaft am Samstag "komplett neu unter Beweis stellen muss", so Titz auf der Pressekonferenz vor dem Auftakt in Wiesbaden (13 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Wir treffen auf eine Mannschaft, die eine sehr gute Rückrunde hinter sich hat, wo sie sehr konstant gespielt haben", kommentierte Titz die Wiesbadener, die sich über die Relegation gegen Arminia Bielefeld eindrucksvoll das Ticket für die 2. Bundesliga sicherten.

Arslan ein Startelfkandidat?

Mit Blick auf seine eigene Mannschaft erklärte Titz, dass "in der Tat noch einige Positionen offen sind". So stellt sich beispielsweise die Frage, welche Rolle Neuzugang Ahmet Arslan spielen wird. Mit 25 Toren und neun Assists war Arslan (damals Dynamo Dresden) in der vergangenen Drittliga-Saison nicht nur Toptorjäger, sondern auch Topscorer. Titz schätzt Arslans fokussierte Art auf dem Platz und gleichzeitig seine Leichtigkeit neben dem Platz. Er sei wie viele andere ein Spieler, der ohne Probleme in der Startelf stehen könnte.