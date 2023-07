Mit Atik-Traumtor: Magdeburg gewinnt Generalprobe gegen Sevilla

Der 1. FC Magdeburg hat die perfekte Testspiel-Reihe mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Sevilla komplettiert. Besonders in der ersten Halbzeit kamen die Fans bei der Saisoneröffnung voll auf ihre Kosten.

Sechs Tage vor dem eigenen Zweitliga-Auftakt hat sich der 1. FC Magdeburg noch einmal eine gehörige Portion Selbstvertrauen abgeholt und auch das siebte Testspiel der Vorbereitung gewonnen.

Gegen den FC Sevilla, der am Vortag bereits Hansa Rostock unterlag (1:2), wurde den knapp 14.100 Zuschauern bei der Saisoneröffnung ein intensives Spiel geboten. Die Spanier hatten zunächst zwar etwas mehr Spielanteile, doch es war Schuler, der den FCM mit der ersten Chance aus spitzem Winkel in Führung brachte (14.).

Nur fünf Minuten später stand der Mittelstürmer erneut im Mittelpunkt - diesmal aber auf der anderen Seite. Im eigenen Strafraum fälschte Schuler eine Flanke von Ocampos unglücklich ins eigene Tor ab (19.).

Anschließend blieb das Spiel offen, mit etwas besseren Möglichkeiten für Sevilla. Die gefährlichste Chance hatte Pedrosa, der Reimann überwinden konnte, doch Heber rettete auf der Linie (36.).

Ceka und Atik wirbeln

Offensiv zeigten sich Atik und Ceka sehr variabel. Immer wieder ließ sich einer der beiden hinter Schuler fallen - mit Erfolg. In der 40. Minute steckte Atik aus dem Rückraum für Ceka durch. Der fand mit seiner Flanke wiederum den aufgerückten Bell Bell, der nur noch einschieben musste.

Das große Highlight der Halbzeit gab es dann aber in der 44. Minute. Am linken Strafraumeck hatte Atik zu viel Zeit und zirkelte den Ball traumhaft ins rechte Eck. Von der Unterkante der Latte sprang die Kugel hinter die Linie (44.).

Es war die letzte nennenswerte Aktion Atiks, der im zweiten Durchgang von Ito ersetzt wurde. Auch der Japaner sorgte auf links fleißig für Betrieb und war ein Grund dafür, dass der FCM zunächst mutiger wurde - ohne dabei große Chancen zu kreieren.

Reimann hält Ocampos' Elfmeter

Die Spanier brauchten eine Weile, übernahmen aber nach gut 65 Minuten wieder mehr und mehr das Ruder. Die Großchance zum Anschluss gab es dann per Foulelfmeter, nachdem Rafa Mir eine Grätsche von Heber dankend annahm. Nach Diskussionen mit jenem Rafa Mir, der selbst schießen wollte, trat Ocampos zum Strafstoß an - und vergab kläglich. Riemann konnte den lockeren Schuss problemlos festhalten (77.).

Viel mehr sollte im zweiten Durchgang nicht passieren. So blieb der FCM auch im siebten Test siegreich und rundete die starke Vorbereitung ab. Für das Auftaktspiel beim SV Wehen Wiesbaden (29. Juli, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) in die 2. Bundesliga dürften die Titz-Schützlinge entsprechend nur so vor Selbstbewusstsein strotzen.