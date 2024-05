53 Millionen US-Dollar pro Jahr: Lions bezahlen Quarterback Goff

Die Detroit Lions haben Quarterback Jared Goff mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Nach den Verlängerungen von Amon-Ra St. Brown und Right Tackle Penei Sewell ist es bereits der dritte teure Kontrakt der laufenden Offseason.

Nach den Vertragsverlängerungen vom deutsch-amerikanischen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown und Right Tackle Penei Sewell, die allesamt bis in die Spitzengruppe der Verdiener auf ihrer jeweiligen Position vorgedrungen sind, haben die Detroit Lions den nächsten Spieler langfristig gebunden.

Nur Burrow vor Goff

Wenig überraschend haben die Lions auch Quarterback Jared Goff mit einem neuen Vertrag ausgestattet - das berichten zahlreiche US-Medien übereinstimmend. Dagegen doch etwas überraschen dürfte den ein oder anderen das Volumen des neuen Vertrages: Denn dem Vernehmen nach unterschreibt Goff für vier Jahre und 212 (!) Millionen US-Dollar, davon sind 170 Millionen garantiert. Mit rund 53 Millionen im Jahresdurchschnitt reiht er sich im Ligavergleich auf Rang zwei ein hinter Bengals-QB Joe Burrow. Damit hat er beispielsweise Justin Herbert, den amtierenden MVP Lamar Jackson oder aber Jalen Hurts überholt.

Bei den Lions steigt Goff, der gewissermaßen dafür belohnt wird, dass er den chronisch unerfolgreichen Lions in die Erfolgsspur verholfen hat, zum bestbezahlten Spieler der Franchise-Geschichte auf. In der abgelaufenen Saison führte er das Team aus dem US-Bundesstaat Michigan erstmals seit 1957 zu zwei aufeinanderfolgenden Siegen in den Playoffs, verpasste dann jedoch hauchzart den Einzug in den Super Bowl mit der Niederlage im NFC Championship Game gegen die San Francisco 49ers.

Aber auch der 29-Jährige selber hat bei den Lions zurück in die Erfolgsspur gefunden. 2016 im Draft an Position eins von den Los Angeles Rams gezogen war er daran beteiligt, dass die Rams 2019 in den Super Bowl einzogen, dort aber an den New England Patriots scheiterten. Während es in den beiden Folgesaisons jedoch nicht bergauf ging und Goff für nicht mehr gut genug befunden wurde, wurde er im Tausch mit Matthew Stafford zu den Lions geschickt. In seinen nunmehr drei Jahren in Detroit kommt er auf 12.258 Passing Yards, 78 Touchdowns und 27 Interceptions.

Wie geht Detroit die nächsten Jahre an?

Für die Lions wird in den kommenden Jahre nun zur Herausforderung, das Team möglichst kompetitiv zu halten, während die zahlreichen Leistungsträger - unter anderem St. Brown und Sewell - , die in der abgelaufenen Saison noch unter dem verhältnismäßig günstigen Rookie-Vertrag gespielt haben, nach und nach mit teureren Verträgen in die Salary-Cap-Formel einfließen.