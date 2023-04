Hurts wird zum bestbezahlten Spieler der NFL-Geschichte

Die Philadelphia Eagles haben Star-Quarterback Jalen Hurts mit einem Rekordvertrag ausgestattet. Der 24-Jährige erhält im Schnitt 51 Millionen Dollar im Jahr.

Die Philadelphia Eagles haben ein klares Zeichen für die Zukunft gesetzt und Quarterback Jalen Hurts mit einem Mega-Vertrag gebunden. Die Verlängerung, die erst ab 2024 greift, beschert dem 24-Jährigen in fünf Saisons insgesamt 255 Millionen Dollar, wie Experte Ian Rapoport von "NFL Network" berichtet.

Mit durchschnittlich 51 Millionen Dollar Gehalt im Jahr wird Hurts noch vor Aaron Rodgers (50,3 Millionen) der bestbezahlte Spieler der NFL-Geschichte. Die Gesamtsumme von 255 Millionen Dollar toppt lediglich der zweimalige MVP Patrick Mahomes. Sein 450 Millionen Dollar schwerer Vertrag bei den Kansas City Chiefs hat allerdings eine Laufzeit von zehn Jahren.

179,3 Millionen Dollar sind dem Superstar definitiv garantiert. Eine Zahl, die nur Deshaun Watson, der im vergangenen Jahr einen vollständig garantierten Fünf-Jahres-Vertrag über 230 Millionen Dollar bei den Cleveland Browns unterschrieb, toppen kann. Zusätzlich erhält Hurts die erste "No-Trade-Clause" in der Geschichte der Eagles, darf also nur getradet werden, wenn er dem Deal selbst zustimmt.

Niederlage trotz Rekorden im Super Bowl

Hurts stieß 2020 als Zweitrundenpick an Nummer 53 zu den Philadelphia Eagles. Nach vier Starts im ersten Jahr übernahm er die Rolle des Starting Quarterbacks in seiner zweiten Saison. Dabei führte er die Eagles in die Play-offs, scheiterte aber bereits in der Wild Card Round an den Tampa Bay Buccaneers.

In der vergangenen Spielzeit zog Hurts mit den Eagles nach einer Bilanz von 14 Siegen und drei Niederlagen in der Regular Season in die Play-offs ein. Nach deutlichen Siegen über die New York Giants (38:7) und die San Francisco 49ers (31:7) erreichte Philadelphia den Super Bowl.

Dort sorgte der Mann, der in dieser Spielzeit erstmals in den Pro Bowl gewählt wurde, für die meisten erlaufenen Yards (70) und die meisten erlaufenen Touchdowns (3) eines Quarterbacks in der Geschichte des Super Bowls. Am Ende musste er sich mit seiner Mannschaft aber auch wegen eines Fumbles von ihm, der direkt zu einem Touchdown führte, den Kansas City Chiefs mit 35:38 geschlagen geben.