Lions machen St. Brown zum bestbezahlten Receiver der NFL

Zahltag für Amon-Ra St. Brown. Der Deutsch-Amerikaner hat bei seinem Team, den Detroit Lions, einen neuen Vertrag unterzeichnet, der ihn zum bestbezahlten Receiver der gesamten NFL macht.

Sportlich war die alles in allem famose Saison von Amon-Ra St. Brown und den Detroit Lions mit dem dramatischen Playoff-Aus bei den San Francisco 49ers bitter geendet. Für ihn persönlich war die abgelaufenen Saison dennoch die beste seiner NFL-Karriere. Dafür wurde er von seinem Team, den Lions, nun fürstlich belohnt.

St. Brown zieht an Hill vorbei

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, hat der Deutsch-Amerikaner seinen Vertrag in der "Motor City" um vier Jahre verlängert. Die Zahlen: Für vier Jahre bekommt er 120 Millionen US-Dollar, wovon 77 garantiert sind. Mit einem Jahresgehalt von 30 Millionen klettert er gemeinsam auf den geteilten ersten Rang mit Miami-Dolphins-Receiver Tyreek Hill, weil die Garantien von St. Brown aber um fünf Millionen US-Dollar höher ausfallen, ist er nun der am besten bezahlte Passempfänger der gesamten NFL. In puncto Gesamtvolumen muss er sich hinter Davante Adams anstellen (140 Millionen), der bei den Las Vegas Raiders vor etwas über einem Jahr allerdings für fünf Jahre unterschrieben hatte.

St. Brown, der - seitdem er in der 4. Runde an Stelle 112 von den Lions im 2021er Draft gezogen wurde - als Leistungsträger den gesamten Aufbauprozess von einem der schwächsten hin zu einem der besten Teams der NFL (3-13-1 in 2021, 9-8 in 2022 und 12-5 jetzt 2023) mitgegangen ist, spielte sich in der abgelaufenen Saison in die Elite der NFL-Receiver hoch. Seine 1515 Yards bedeuteten nicht nur Platz drei unter allen Receivern, sondern seine 119 Catches auch den geteilten zweiten Rang, während er mit zehn Touchdowns einen geteilten vierten Rang belegte. All dies führte am Ende zur Ernennung in das First-Team All-Pro.

Vorgriff auf anstehende Verlängerungen?

Die Unterschrift St. Browns dürfte trotz des enormen Volumens auch den Lions zugute kommen. Mit unter anderem Justin Jefferson von den Minnesota Vikings, Ceedee Lamb von den Dallas Cowboys, sowie den Bengals-Receivern Tee Higgins und Ja'Marr Chase stehen zahlreiche junge Receiver in den Startlöchern, um in der nächsten Zeit ebenfalls eine Vertragsverlängerung zu erhalten. Die 30 Millionen pro Jahr für St. Brown dürften diese samt ihren Beratern nun als Richtwert in ihre Vertragsverhandlungen einbringen, weshalb davon auszugehen ist, dass St. Brown schon bald als bestbezahlter Passempfänger der Liga abgelöst wird.