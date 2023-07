262,5 Millionen US-Dollar über fünf Jahre: Herbert unterschreibt Rekordvertrag

Mit 5014 Passing Yards und 38 Passing Touchdowns sorgte Justin Herbert jüngst für neue Franchise-Rekorde bei den LA Chargers. Nun wurde der Quarterback mit einem neuen Fünfjahresvertrag belohnt - der abermals Rekorde bricht. Diesmal sogar NFL-weit.

Es ist ein neuer Rekordvertrag, den Quarterback Justin Herbert bei den Los Angeles Chargers erhält. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, erhält der 25-Jährige über die kommenden fünf Jahre 262,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet 237,6 Millionen Euro). Pro Jahr stehen ihm damit 52,5 Millionen US-Dollar zu - neuer Rekord in der NFL.

Herbert löst somit Lamar Jackson, der 260 Millionen US-Dollar verdient, als bestbezahlten Quarterback ab. Der Spieler der Baltimore Ravens und Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles (255 Millionen US-Dollar) hatten zuletzt mit neuen Verträgen für Aufsehen gesorgt.

Herbert sorgte für Franchise-Rekorde in der vergangenen Saison

Die Chargers bestätigten die mehrjährige Verlängerung mit dem im Draft 2020 an sechs gepickten Quarterback, verschwiegen dabei aber den finanziellen Rahmen. In der abgelaufenen Season sorgte Herbert mit 5014 Passing Yards und 38 Passing Touchdowns für neue interne Rekorde des Franchise. Insgesamt kommt er in seiner Karriere auf 14.089 geworfene Yards und 94 Touchdown-Pässe bei 35 Interceptions. Für seine Leistungen wurde er jüngst mit der Rolle des AFC-Starter für den Pro Bowl 2022 belohnt.

Aktuell hat nur Patrick Mahomes in der NFL einen besser dotierten Vertrag. Der Chiefs-Quarterback verdient 450 Millionen US-Dollar, allerdings über einen Zeitraum von zehn Jahren. Auch in Sachen Gehalt pro Jahr wird Herbert wohl nicht lange an der Spitze bleiben: Bengals-Quarterback Joe Burrow dürfte ihn bei seiner anstehenden Vertragsverlängerung überholen.