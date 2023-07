50 Millionen Euro: Bayern verpflichtet Napoli-Verteidiger Kim

Der FC Bayern schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu und hat erstmals in diesem Sommer richtig Geld in die Hand genommen: Min-Jae Kim (26) wechselt aus Neapel vom italienischen Meister an die Isar. Der Deal wird in den kommenden Tagen vom deutschen Meister verkündet werden.

Ein offenes Geheimnis: Der Transfer von Min-Jae Kim hatte sich seit vielen Tagen abgezeichnet - und ist nun vom FC Bayern München unter Dach und Fach gebracht worden. Der Südkoreaner, der jüngst noch seinen verpflichtenden Militärdienst in seinem Heimatland absolviert hatte, kommt als amtierender italienischer Meister von der SSC Neapel nach München und gilt als Nachfolger für den zu PSG abwandernden Lucas Hernandez.

Der Medizincheck wurde dieses Mal nicht - wie sonst üblich - im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München und an der Säbener Straße absolviert, sondern in Südkorea.

Der kantige und 1,90 Meter große Verteidiger, der einen Vertrag bis 30. Juni 2028 unterzeichnen wird, wurde in der Serie A als "Verteidiger der Saison" ausgezeichnet und in die "Mannschaft des Jahres" gewählt. Nach dem kürzlich beendeten Militärdienst Kims hatten sich die Münchner Verantwortlichen zudem noch einen persönlichen Eindruck vom Innenverteidiger verschafft.

Die Karriereleiter erklommen

Es ist wahrlich ein rasanter Aufstieg, den der 49-malige A-Nationalspieler (drei Tore) in den vergangenen Jahren hingelegt hat. Die Ausbildungsjahre in der Heimat wurden von zwei nationalen Meisterschaften gekrönt, ehe Kim für zwei Jahre in China (Beijing Guoan) kickte. Im Sommer 2021 ging es schließlich für ein Jahr zu Fenerbahce, ehe Neapel rund 18 Millionen Euro für den Abwehrspezialisten überwies - und mit ihm und anderen Granden wie Victor Osimhen die langersehnte Meisterschaft in diesem Jahr eintütete.

Bei Napoli nämlich schwang sich Kim nach dem Abgang von Kalidou Koulibaly direkt zum Abwehrchef auf, in 35 Serie-A-Einsätzen (zwei Tore, zwei Vorlagen) war er tragende Säule der ersten Scudetto-Mannschaft Neapels seit 33 Jahren. In seinem Heimatland trägt er nicht umsonst den Spitznamen "Monster", er gilt als kopfballstark, kompromissloser Zweikämpfer und verfügt - anders als Hernandez - auch über Qualitäten in der Spieleröffnung und besticht trotz seiner Größe durch Schnelligkeit und Athletik.

Ein passendes Zitat seines Napoli-Trainers Luciano Spalletti dazu: "Er ist im Moment der beste Innenverteidiger der Welt. Er macht pro Spiel mindestens 20 unglaubliche Dinge. Wenn er mit dem Ball losläuft, ist er innerhalb von fünf Sekunden im gegnerischen Strafraum."

In der Champions-League-Saison 2022/23 gab es lediglich zwei Profis mit mindestens 550 Einsatzminuten, die kein einziges Mal umdribbelt wurden: Reals deutscher Nationalspieler Antonio Rüdiger - und Kim. Mit Napoli rauschte er durch die Gruppenphase der Königsklasse und stand in allen sechs Spielen über die volle Distanz auf dem Feld. In der anspruchsvollen Gruppe mit Liverpool, Ajax und den Rangers landete Neapel schlussendlich auf Rang eins und kassierte dabei lediglich sechs Gegentreffer.

Nach dem souveränen Achtelfinal-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt (2:0, 3:0) platzte Kims CL-Traum im unglücklichen Viertelfinale gegen Milan (0:1, 1:1). In München strebt Kim auch in der Königsklasse nach mehr - an der Seite des im Vorjahr von Juventus Turin gekommenen Matthijs de Ligt, mit dem er ab sofort die neue niederländisch-südkoreanische Abwehrzentrale bilden soll.

Kostenpunkt für den Transfer: knapp 50 Millionen Euro - was eine im Vertrag des Spielers verankerte Klausel möglich macht. Ganz offiziell verkündet wird der Wechsel von Kim dann in den kommenden Tagen vom FC Bayern München.