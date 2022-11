2022 ist gelaufen: Agu fehlt Bremen mehrere Wochen

Werder Bremen muss in den verbleibenden Spielen vor der Winterpause auf Felix Agu (23) verzichten. Der Außenverteidiger wird bis Anfang 2023 ausfallen.

Wie der SVW am Dienstag bekanntgab, plagen Agu Probleme an der Patellasehne, weswegen er nun mehrere Wochen pausieren muss und erst Anfang 2023 wieder zur Verfügung steht. In den drei restlichen Spielen vor der WM-Pause gegen Schalke 04 (5. November), den FC Bayern (8. November) und RB Leipzig (12. November) wird Bremen somit auf den Außenverteidiger verzichten müssen.

"Felix machen die Probleme schon etwas länger zu schaffen, er hat in den letzten Wochen aber auf die Zähne gebissen und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt", wird Werder-Coach Ole Werner in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Jetzt ist es aber an der Zeit, ihm die Pause zu geben, damit er im neuen Jahr wieder dabei sein kann."

Agu kommt in der laufenden Saison erst auf drei Joker-Einsätze - zwei davon allerdings an den vergangenen beiden Spieltagen: Sowohl beim 0:2 in Freiburg als auch beim 1:0 gegen Hertha BSC wurde er im Verlauf der zweiten Hälfte eingewechselt.

mib

