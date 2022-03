Zwei weitere Corona-Fälle bei Union Berlin

Covid-19 gehört auch bei Union Berlin zum Alltag. In dieser Woche ist die Zahl der Infektionen auf vier angestiegen.

Am 27. Mai 2019 standen sich der 1. FC Union Berlin und der VfB Stuttgart im Relegations-Rückspiel im Stadion An der Alten Försterei gegenüber. Durch ein torloses Unentschieden stiegen die Eisernen erstmals in die 1. Bundesliga auf, während der VfB den Gang in die Zweitklassigkeit antreten mussten.

Das wird beim Wiedersehen am Samstag (15.30 Uhr) an gleicher Stelle dem einen oder anderen Fan auf beiden Seiten durch den Kopf gehen. 16.509 Besucher, darunter 1000 Stuttgarter, sind unter 2G-Plus-Bedingungen zugelassen.

Fischer erwartet Stuttgarter Gegenwehr

Es könnte für beide Mannschaften ein richtungsweisendes Spiel werden. Union erreicht bei einem Sieg die 40-Punkte-Marke und würde sich dann ein über den Klassenerhalt hinausgehendes Saisonziel setzen. Stuttgart will das Stimmungshoch nach dem 3:2-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach ausnutzen und wichtige Zähler im Ringen um den Ligaverbleib sammeln.

Es ist ein Stück weit eine Partie der Gegensätze. Union kommt mit Erfahrung und Heimstärke (erst zwei Niederlagen) daher. Der auswärtsschwache VfB (nur ein Sieg in der Fremde) reist mit jungen Wilden an. Union-Trainer Urs Fischer erwartet Gegenwehr. "Sie haben am letzten Spieltag nicht unverdient gewonnen. Es ist eine aktive und robuste Mannschaft, die Charakter zeigt. Sie versucht immer wieder, spielerische Lösungen zu finden", erklärt Fischer auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Sie haben vorn mit Sasa Kalajdzic einen klaren Zielspieler. Sie nutzen ihre Geschwindigkeit. Das Flankenspiel ist da. Sie trauen sich, ins Eins gegen Eins zu gehen."

Obwohl Union in der Bundesliga von den letzten fünf Partien vier ohne eigenen Treffer verlor, soll gegen den VfB etwas Zählbares her. Optimistisch macht Fischer, dass es auch in den erfolglosen Begegnungen immer genug eigene Tormöglichkeiten gab - auch bei der jüngsten 0:1-Niederlage beim VfL Wolfsburg.

In Bestbesetzung kann Union jedoch nicht antreten. Es gibt vier jetzt Corona-Fälle. Seit Dienstag fehlen Stammtorwart Andreas Luthe und Angreifer Kevin Behrens. Am Donnerstag kamen die Mittelfeldspieler Genki Haraguchi und Levin Öztunali hinzu. Verletzungsbedingt fehlt weiterhin Offensivmann Keita Endo (Knie).