Zwei Tore, eine Vorlage: Gladbach feiert Plea

Mit zwei Toren und einer Vorlage hatte Alassane Plea enormen Anteil am 3:1-Erfolg seiner Elf beim VfL Bochum. Entsprechend holte er sich nach der Partie das verdiente Lob ab.

Der Matchwinner beim 3:1-Erfolg beim VfL Bochum war schnell ausgemacht: Alassane Plea. Nachdem der Franzose gegen Leipzig noch auf der Bank gesessen hatte, beorderte ihn Gerardo Seoane in die Startelf - und der 30-Jährige lieferte. "Er hat heute seine individuelle Klasse und seine offensiven Qualitäten auf den Platz gebracht. Vielleicht hat ihm die kleine Pause gut getan", lobte der Trainer seinen Schützling. Abwehrspieler Maximilian Wöber schob hinterher: "Er wird jetzt in der Kabine von allen gefeiert, das hat er sich verdient."

Plea: Erstmals seit 2020 drei Scorer in einem Spiel

Bei der Borussia wird die Hoffnung sicherlich sein, dass das Spiel Plea dabei hilft, alte Form zurückzuerlangen.

Erstmals seit drei Jahren gelangen ihm an diesem Samstag jedenfalls drei Torbeteiligungen in einem Bundesliga-Spiel (zwei Tore, eine Vorlage) - zuletzt war Plea solch ein Kunststück am 31. Mai 2020 gegen Union Berlin (ein Tor, zwei Vorlagen) geglückt. Zudem hatte Plea in den 90 Minuten gegen Bochum genauso viele Torbeteiligungen erzielt wie in seinen vorherigen 24 Spielen zuvor. Gleichzeitig war es sein erster Treffer seit November letzten Jahres - Gegner damals: ausgerechnet ebenfalls der VfL Bochum.

Über die Freude für und über Plea soll aber nicht vergessen werden, dass der Sieg auch enorm wichtig war, denn bislang war ein Dreier der Borussia in der laufenden Saison vergönnt geblieben. "Wir freuen uns erstmal, dass wir die drei Punkte eingefahren haben. Das ist ein Samstagnachmittag, wie man ihn sich vorstellt", verriet Torschütze Florian Neuhaus. Dass die letzten Wochen ohne Sieg nicht ganz so leicht gewesen seien, unterstrich auch Wöber. "Das ist nach fünf Spielen ohne Sieg auf jeden Fall eine Befreiung. Deswegen fahren wir einem guten Gefühl nach Gladbach zurück."

Sieg gut für Seoanes Gefühlslage

"Natürlich hat ein Resultat auch Auswirkung auf die Gefühlslage", sagte auch Trainer Gerardo Seoane. Damit sind die Gladbacher nach drei Auswärtsspielen mit zehn erzielten Treffern noch unbesiegt in der Fremde. Nur auf dem heimischen Rasen läuft es mit drei Niederlagen noch nicht - mit Spielen gegen Leverkusen, Bayern und Leipzig hat man es dort allerdings auch mit der Ligaelite zu tun bekommen.

Für die Borussia steht in der kommenden Woche das nächste wichtige Spiel auf der Agenda. Daheim gegen Mainz 05 soll dann auch der erste Heimdreier gelingen - aus Gladbach-Sicht hoffentlich dann wieder mit einem erneut starken Alassane Plea.