Zwei Stützen sind raus: "Leader" Ordets wieder mittendrin

Beim 1:0 gegen Stuttgart erlebte Ivan Ordets sein Comeback. Im Derby in Dortmund dürfte der Abwehrchef erstmals wieder zur Startelf gehören.

Gegen den VfB war Ivan Ordets in der Schlussphase gleich wieder mittendrin, stürzte sich ins Getümmel, köpfte den Ball aus der Gefahrenzone und dirigierte die Bochumer Hintermannschaft. Gleich fünf gelernte Innenverteidiger standen auf Seiten des VfL in der Schlussphase auf dem Platz, purer Luxus: Denn am Sonntag beim Derby in Dortmund (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird es eng in der Abwehr.

Keven Schlotterbeck, der wegen muskulärer Probleme schon gegen Stuttgart (1:0) pausierte, wird nicht rechtzeitig fit. Bernardo, einer der stärksten Zweikämpfer in der Bundesliga, fehlt wegen seiner Gelb-Sperre ausgerechnet gegen Dortmund und ärgert sich mächtig.

"Als Kind habe ich viele Bundesligaspiele gesehen. Da war es immer mein Traum, mal gegen Dortmund zu spielen", sagt der spielerisch starke Abwehrmann.

Ordets und Stöger gegen Dortmund zurück

Zwei Stützen der zuletzt besser geordneten Defensive also fehlen am Sonntag, dafür ist Ordets rechtzeitig wieder in Schwung gekommen. Ende Oktober hatte der Ukrainer eine schwere Knieverletzung erlitten, nun übernimmt er wieder in der Zentrale der Viererkette, "ein Leader", wie Sportdirektor Marc Lettau lobt.

Damit springt der 1,95-Meter-Mann sogar früher wieder ein, als zunächst gedacht. "Es war eigentlich nicht unbedingt geplant, dass er schon gegen Stuttgart ein Thema wurde", erzählt Trainer Thomas Letsch. "Aber er ist fit und bereit für die Startelf."

Das gilt auch für Spielmacher Kevin Stöger, der gegen Stuttgart erkrankt pausieren musste, in Dortmund aber wieder als Antreiber im Zentrum übernehmen wird. Ein ziemlich enges Rennen gibt es bei der Besetzung der rechten Seite. Tim Oermann jedenfalls hat seine Chance gegen Stuttgart hervorragend genutzt, aber natürlich drängt auch Routinier Cristian Gamboa als Platzhirsch auf der rechten Seite auf einen Einsatz in der Startelf.

Passlack erneut in der Sackgasse - Luthe im Anflug

Kein Thema wird erneut der Ex-Dortmunder Felix Passlack sein, der theoretisch natürlich auch für diesen Job infrage käme, in seiner Zeit in Bochum aber bisher überhaupt nicht überzeugt hat und erneut in der Sackgasse steckt. Denn eigentlich hatte sich Passlack vom Wechsel zum Revier-Nachbarn erhofft, deutlich mehr Einsätze zu bekommen als zuletzt beim BVB. Doch auch beim VfL spielt er nur eine untergeordnete Rolle.

Ob Andreas Luthe am Sonntag schon zum Bochumer Kader gehören wird, ist noch nicht klar. Aber es ist abzusehen, dass der VfL zeitnah die Verpflichtung des Torhüters bekannt gibt, der aktuell noch beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag steht.

Am Betzenberg aber wird der Routinier nicht mehr benötigt und daher zu seinem Stammverein zurückkehren, wo er schon von 2006 bis 2016 spielte. Beim VfL ist der 36-Jährige als erfahrener Backup zu Manuel Riemann gefragt, weil Kollege Michael Esser seit Sommer wegen Kniebeschwerden pausiert.