Zwei Spiele Sperre: St. Pauli muss auf Rotsünder Mets verzichten

Nach seinem Platzverweis im Spiel des FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf ist Karol Mets mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt worden.

In der Schlussphase der Zweitligapartie zwischen dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf (0:0) am vergangenen Samstag sah Karol Mets die Rote Karte wegen rohen Spiels: Der Abwehrspieler von St. Pauli stieg mit offener Sohle in den Zweikampf gegen Jona Niemiec ein. Am Montag teilte der Deutsche Fußball-Bund das Strafmaß für den 30-Jährigen mit: Mets ist für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt.

Mets fehlt dem FC St. Pauli somit in den Partien gegen die SpVgg Greuther Fürth (19.8.) und den 1. FC Magdeburg (27.8.). Im DFB-Pokal gegen Atlas Delmenhorst (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) darf der Este hingegen spielen.

Wie der DFB mitteilte, habe der Spieler beziehungsweise der Zweitligist dem Urteil zugestimmt, womit es rechtskräftig ist.