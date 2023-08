Zwei Spiele Sperre für Ramos

Guilherme Ramos sah beim Sieg über Hannover 96 die Rote Karte. Für sein Foulspiel wurde der Portugiese für zwei Spiele gesperrt.

In den bisherigen fünf Pflichtspielen gehörte Guilherme Ramos zum Stammpersonal des Hamburger SV, nun muss der Portugiese vorerst der Konkurrenz in der Innenverteidigung den Vortritt lassen. Nach seinem Foul an Hannovers Nicolo Tresoldi beim 1:0-Sieg am Sonntagabend wurde der Neuzugang der Rothosen in der 53. Minute von Schiedsrichter Tobias Reichel des Feldes verwiesen - und muss nun die kommenden beiden Meisterschaftsspiele zusehen.

Das gab der DFB am Montagnachmittag bekannt. Ramos wird wegen "unsportlichen Verhaltens" mit einer Zwei-Spiele-Sperre belegt. Der Hamburger SV hat dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.

Erneute Rotation beim HSV - Ambrosius empfiehlt sich

Für Trainer Tim Walter bedeutet dies eine erneute Umstellung der Viererkette beim Zweitliga-Tabellenführer, nachdem sich in den vergangenen Partien eine Stamm-Viererkette etabliert hatte. Nachdem beim Saisonauftakt Stephan Ambrosius an Ramos' Seite das Verteidiger-Duo bildete und Moritz Heyer die linke Außenbahn beackerte, vertraute der Coach in den drei folgenden Liga-Spielen sowie dem Pokal-Erstrundenmatch dem ebenfalls neu verpflichteten Dennis Hadzikadunic sowie Miro Muheim.

Nach Ramos' Platzverweis gegen 96 kam Ambrosius in die Partie und überzeugte auf ganzer Linie (kicker-Note 2,0), was ihm einen Platz in der kicker-Elf des 4. Spieltags einbrachte. Gut möglich, dass Walter das mit zwei Startelf-Einsätzen gegen Hansa Rostock (Sonntag, 13 Uhr) und bei der SV Elversberg (16. September, 13 Uhr) belohnt.