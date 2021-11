Zwei Spiele Sperre für Lacroix

Das DFB-Sportgericht hat Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Spielen belegt.

Lacroix wurde in der Nachspielzeit des Bundesligaspiels bei Bayer 04 Leverkusen am Samstag von Schiedsrichter Deniz Aytekin (Oberasbach) des Feldes verwiesen, nachdem er Lucas Alario beim Torabschluss von hinten am Trikot festgehalten hatte (90.+6). Alario scheiterte mit dem fälligen Strafstoß an Koen Casteels, sodass es beim 2:0 für Wolfsburg blieb.

In den nächsten zwei Bundesligaspielen muss der VfL nun auf Lacroix verzichten. Betroffen sind die Partien gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) und nach der Länderspielpause in Bielefeld (Samstag, 20. November).

Der Spieler beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.