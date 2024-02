Zwayer pfeift Topspiel zwischen Leverkusen und Bayern

Zwei Tage vor dem Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München ist klar, wer die Partie leiten wird: FIFA-Schiedsrichter Felix Zwayer.

Am Samstag in Leverkusen gefragt: Felix Zwayer. picture alliance/dpa/Kessler-Sportfotografie

Die Brisanz der Partie am frühen Samstagabend ist bereits mit einem Blick auf die Tabelle umrissen: Bayer Leverkusen, ungeschlagener Spitzenreiter der Bundesliga, empfängt Verfolger Bayern München, das mit einem Sieg an der Werkself vorbeispringen könnte. Eine Ausgangslage, welcher der DFB in Sachen Schiedsrichteransetzung gerecht werden will und dabei auf Felix Zwayer vertraut.

Der 42-Jährige wird damit sein insgesamt 223. Bundesligaspiel leiten und kommt in der laufenden Spielzeit zum zwölften Mal zum Einsatz. In den elf bisherigen Partien kann Zwayer eine kicker-Durchschnittsnote von 2,32 vorweisen - und sprach bei 46 Gelben Karten nicht einen einzigen Platzverweis aus.

Gemischte Gefühle auf Münchner Seite?

Zudem kam er bereits mit beiden Kontrahenten im Rennen um die Meisterschaft in Kontakt. Während Leverkusen ob des 3:0-Erfolgs im Derby gegen Köln positiv an den Berliner Referee zurückdenken dürfte, könnte es beim Rekordmeister gemischte Gefühle geben. Einerseits ging das Auftaktspiel der Bundesligasaison 2023/24 souverän mit 4:0 bei Werder Bremen gewonnen, andererseits kamen desolate Münchner unter der Leitung Zwayers bei Eintracht Frankfurt mit 1:5 unter die Räder.

Unterstützt wird Zwayer, der bereits seit 2012 auf der Liste der FIFA steht, von seinen Assistenten Stefan Lupp und Marco Achmüller. Als Vierter Offizieller rundet Florian Badstübner das Quartett vor Ort ab. Den Video-Assistenten kommunizierte der DFB noch nicht.