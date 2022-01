Zuschauerausschluss der BVB-Fans ohne Wirkung

Kurz bevor Corona auch den Fußball mit voller Wucht traf, rollte wegen eines Sportgerichtsurteils eine Protestwelle durch die Stadien. Wegen der Pandemie verpufft nun die Strafe gegen die Fans von Borussia Dortmund vollständig.

"Spieltagszerstückelung, Kollektivstrafen, Lügen - Ihr seid die Feinde des Fußballs." Das war die Aufschrift eines Banners beim Spiel von Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt im März 2020. In anderen Stadien der Bundesliga und 2. Liga gab es ähnliche Protestaktionen. Auslöser war das DFB-Sportgericht, das im Februar die Bewährung gegen die Fans von Borussia Dortmund widerrufen hatte, weil es erneut zu Schmähungen gegen Hoffenheims Mehrheitseigner Dietmar Hopp gekommen war.

Das DFB-Gericht schloss mit seinem Urteil die BVB-Anhänger in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 von Spielen in Sinsheim aus. Der Zuschauerausschluss endet in diesem Sommer. Wegen der Pandemie wären bei den Spielen gegen Dortmund ohnehin keine Auswärtsfans zugelassen gewesen. Am 17. Oktober 2020 waren 6030 Zuschauer erlaubt, die auch kamen. An diesem Wochenende, wenn Dortmund erneut bei der TSG gastiert, sind 500 Besucher zugelassen. In beiden Fällen wurden die Karten nur unter TSG-Dauerkartenbesitzern verlost - wie auch bei anderen Hoffenheim-Heimspielen üblich.

Es ist allerdings nicht die erste DFB-Strafe, die verpufft, wie auch die Sperre von Silas Katompa Mvumpa zeigt. Der zuvor unter dem Namen Silas Wamangituka für den VfB Stuttgart spielende Kongolese hatte im Juni 2021 erklärt, dass er Wahrheit einen anderen Namen trägt und ein Jahr älter ist als bislang angegeben. Daraufhin wurde er vom Sportgericht für drei Monate gesperrt. Das Spielverbot fiel komplett in die Verletzungspause aufgrund eines Kreuzbandrisses, den der VfB-Profi im Frühjahr erlitten hatte.