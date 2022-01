Zurück nach Belgien: Bochum verleiht Ganvoula

Silvere Ganvoula (25) wird in dieser Saison nicht mehr für den VfL Bochum auflaufen. Der Angreifer wurde an den belgischen Klub Cercle Brügge ausgeliehen.

Wie der VfL am Dienstag mitteilte, wird Ganvoula bis zum 30. Juni 2022 an den Tabellenzehnten der belgischen Jupiler League ausgeliehen. Eine Kaufoption besteht demnach nicht.

Für den wuchtigen Angreifer ist es die Rückkehr in die Liga, in der er vor seinem Engagement in Bochum drei Jahre lang aktiv war. "Er kennt die belgische erste Liga noch aus seiner Zeit bei Anderlecht, Mechelen und Westerlo", wird Bochums Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz in der Vereinsmitteilung zitiert. "Wir werden seine Entwicklung dort beobachten." Für Ganvoula ergebe sich "die Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln und sich auf hohem Niveau zu beweisen".

Diese hatte er in Bochum zuletzt nur noch vereinzelt. Ganvoula, der in der Saison 2019/20 noch 13 Saisontore erzielte, rutschte bereits in der Bochumer Aufstiegssaison zunehmend in die Jokerrolle. In der laufenden Bundesliga-Saison kommt er auf neun Einsätze, alle nach Einwechslung. In den beiden vergangenen Spielen stand er gar nicht mehr im Kader, Bochum verpflichtete im Januar zudem in Jürgen Locadia einen weiteren Stürmer.