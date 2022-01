Bochum holt Locadia ablösefrei aus der Premier League

Der VfL Bochum hat kurz vor dem Rückrundenstart einen neuen Angreifer präsentiert: Jürgen Locadia (28) kommt ablösefrei aus der Premier League.

Der Niederländer wechselt von Brighton & Hove Albion, für das er 35 Spiele bestritt, an die Castroper Straße. Beim VfL erhält er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Für Locadia ist es bereits die zweite Station in der Bundesliga. In der Spielzeit 2019/20 war der Angreifer für ein knappes halbes Jahr an die TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen worden. Im deutschen Oberhaus traf der Angreifer bislang in elf Spielen viermal und steuerte zudem einen Assist bei. Dazu kommt ein Einsatz im DFB-Pokal. Locadia läuft beim VfL künftig mit der Rückennummer 19 auf.

"Wir sind sehr froh, einen solch interessanten und international erfahrenen Spieler für den VfL begeistern zu können", kommentiert Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport, den Transfer: "Jürgen Locadia kennt die Bundesliga bereits und wird uns aufgrund seiner Qualitäten in der Offensive um weitere Facetten bereichern."

Locadia "neugierig" auf den VfL

Locadia selbst sei "froh, dass der Wechsel zum VfL geklappt hat. Ich bin neugierig auf die Mannschaft und freue mich, erneut in der Bundesliga spielen zu können. Nachdem ich zuletzt wenig Einsatzzeit hatte, hoffe ich natürlich, dass sich das beim VfL ändert."

In dieser Premier-League-Saison wurde Locadia nur ein einziges Mal eingewechselt und stand achtmal ohne Einsatz im Kader.