Zurück in der Bundesliga: Hoffenheim holt Weghorst

Wout Weghorst kehrt nach eineinhalb Jahren zurück in die Bundesliga: Der niederländische Torjäger schließt sich der TSG Hoffenheim an.

Die Bundesliga kennt Wout Weghorst aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg. Zwischen 2018 und Winter 2021/22 stürmte der mittlerweile 31-Jährige für die Wölfe, erzielte in 118 Bundesligaspielen 59 Tore. Nun holt ihn Hoffenheim vom FC Burnley zurück in der Beletage des deutschen Fußballs: Bei der TSG unterschrieb Weghorst einen Leihvertrag bis Sommer 2024. Nach kicker-Informationen überweist Hoffenheim für den Niederländer eine Leihgebühr an Burnley. Weghorst wird bei der TSG mit der Rückennummer 10 auflaufen.

Rosen: Transfer "beachtlich und außergewöhnlich"

"Ich denke ich übertreibe nicht, wenn ich diesen Transfer als beachtlich und außergewöhnlich bezeichne. In jedem Fall ist er das für uns", sagt TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen. "Dass sich ein Stürmer mit dieser Vita und diesen Optionen für die TSG Hoffenheim entschieden hat, zeigt, dass dieser Klub auch auf renommierte Spieler eine Anziehungskraft ausübt."

Hinter Weghorst liegen seit seinem Weggang aus Wolfsburg 20 unbefriedigende Monate. In Burnley wurde er nicht glücklich, in 20 Premier-League-Partien gelangen ihm nur zwei Tore. Bereits im Sommer 2022 wurde er deshalb an Besiktas verliehen. Am Bosporus lief es besser für ihn, in 16 Ligaspielen knipste er immerhin achtmal. So wurde Manchester United auf ihn aufmerksam. Im vergangenen Winter wurde sein Leihvertrag gegen eine hohe Entschädigungssumme bei Besiktas aufgelöst, anschließend reichte ihn Burnley erneut auf Leihbasis an ManUnited weiter. Doch auch sein Gastspiel bei den Red Devils stand unter keinem guten Stern, in 17 Einsätzen gelang ihm kein einziges Ligator.

So kehrte er in diesem Sommer zunächst wieder nach Burnley zurück, das im Sommer in die Premier League aufstieg. Allerdings waren sich beide Seiten grundsätzlich einig, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht sehr viel Sinn ergäbe. Weghorst sondierte deshalb den Markt, eine Rückkehr in die Bundesliga war für ihn grundsätzlich denkbar. Nun will der 31-Jährige, der in der vergangenen Nations-League-Saison fünf Partien für die Niederlande absolvierte, in Hoffenheim wieder an seine alte Torgefährlichkeit aus Wolfsburger Zeiten anknüpfen.

Weghorst: "Fühlt sich einfach richtig an jetzt hier zu sein"

"Ich hatte einige Möglichkeiten und habe mir in den vergangenen Wochen viele Gedanken über meine Zukunft gemacht", sagte Weghorst. "Die Verantwortlichen der TSG haben sich enorm um mich bemüht und mir eine hohe Wertschätzung entgegengebracht. Das hat mir sehr imponiert und es fühlt sich einfach richtig an jetzt hier zu sein."