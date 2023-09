Zurück in der Bundesliga: Auch Mbabu wechselt zum FCA

Lange Zeit galt die Rechtsverteidigung als Manko beim FC Augsburg. Diesem Problem haben die Fuggerstädter mit der Verpflichtung von Kevin Mbabu (28) am Deadline Day nun entgegengewirkt.

Seit dem Abgang des langjährigen Kapitäns Paul Verhaegh im August 2017 hatte bis auf Jonathan Schmid eigentlich kein Rechtsverteidiger die Ansprüche des Bundesligisten wirklich erfüllen können. Nach weiteren Verpflichtungen von Stephan Lichtsteiner, Georg Teigl oder Robert Gumny, der in der abgelaufenen Spielzeit meist zu fehleranfällig war und nun sogar seinen Stammplatz an den eigentlich im Mittelfeld agierenden Arne Engels verloren hatte, wird Kevin Mbabu fortan die rechte defensive Außenbahn in Augsburg beackern. Der 28-Jährige erhält die Rückennummer 43.

"Kevin ist ein dynamischer und athletisch starker Außenverteidiger, dessen Qualitäten auch aus seiner Zeit in der Bundesliga bekannt sind", lobt nun Sportdirektor Marinko Jurendic den Neuzugang. Mbabu wiederum freut sich auf seine Rückkehr in die Bundesliga. "Ich freue mich, nach meiner Zeit in England und der Schweiz zurück nach Deutschland zu kehren. Der FC Augsburg ist ein etablierter Bundesligist mit einem jungen Team und einer guten Vision."

Erfolgreiches Halbjahr in der Schweiz

Nach lediglich sechs Premier-League-Einsätzen in der Hinrunde der abgelaufenen Saison hatte sich Mbabu im vergangenen Februar für den Schritt zu Servette Genf entscheiden, um dort wieder mehr Spielpraxis zu erlangen. Einzig eine Gelb-Rot-Sperre hielt den Abwehrspieler dabei davon ab, alle 17 möglichen Partien zu absolvieren. In den übrigen 16 Spielen zählte der 28-Jährige dafür stets zum Stammpersonal und konnte außerdem drei Assists beisteuern.

In Augsburg erhofft sich Kevin Mbabu nun ähnliche Einsatzzeiten, was mit Blick auf die Konkurrenz im Kader durchaus als möglich erscheint. Wie der FCA mit dem Schweizer plant, der in der Bundesliga nach seiner Zeit in Wolfsburg (82 Pflichtspiele zwischen 2019 und 2022) kein Unbekannter ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Denkbar ist nach der kurz zuvor erfolgten Verpflichtung von Innenverteidiger Japhet Tanganga sowohl eine Vierer- als auch eine Umstellung auf eine Fünferkette, in der Mbabu entsprechend den rechten Schienenspieler geben könnte.