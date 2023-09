Debüt unter Mourinho: Augsburg verpflichtet Tanganga

Am letzten Tag des Sommer-Transferfensters hat der FC Augsburg noch einmal an seiner Defensive gebastelt. Fündig geworden sind die Fuggerstädter bei den Spurs, die Eigengewächs Japhet Tanganga (24) nach Augsburg verleihen.

Sieben Gegentore in den ersten zwei Bundesligaspielen, dazu zwei weitere bei der Pokalniederlage beim Drittligisten Unterhaching. Die Verantwortlichen des FC Augsburg sahen nach dem durchwachsenen Saisonstart noch Handlungsbedarf in der Defensive, in der Japhet Tanganga nun für weitere Stabilität sorgen soll.

Premier-League-Debüt gegen Liverpool

Am 11. Januar 2020 durfte der gebürtige Londoner, der bereits seit dem Jugendalter für die Spurs im Einsatz gewesen war, erstmals in der Premier League auflaufen. Beim 0:1 gegen den FC Liverpool hatte der damalige Coach José Mourinho dem Eigengewächs das Vertrauen geschenkt und Tanganga durchspielen lassen. Während der mittlerweile 24-Jährige in jener Partie als Rechtsverteidiger zum Zug kam, planen die Fuggerstädter den Rechtsfuß dem Vernehmen nach als Innenverteidiger ein - auch eine Umstellung auf eine Dreier- respektive Fünferkette mit Felix Uduokhai und Patric Pfeiffer als Tangangas Nebenmänner ist denkbar.

Der Defensivspieler trug in insgesamt 50 Pflichtspielen das Trikot des Londoner Klubs, in der abgelaufenen Spielzeit reichte es wettbewerbsübergreifend jedoch nur zu sieben Auftritten. In den Planungen des neuen Spurs-Coaches Ange Postecoglou spielte Tanganga schließlich keine Rolle mehr, weshalb die Leihe nach Augsburg für alle Seiten als gutes Geschäft angesehen werden kann. Die Kaufoption beläuft sich wie berichtet auf 5,5 Millionen Euro.

Flexibel einsetzbarer Defensivmann für den FCA

"Ich freue mich sehr auf die Möglichkeit, beim FC Augsburg zu spielen. Die Bundesliga genießt in England mittlerweile einen sehr guten Ruf, weshalb auch immer mehr Spieler aus der Premier League diesen Weg einschlagen", wird Tanganga in der Vereinsmitteilung zitiert.

Augsburgs neuer Sportdirektor Marinko Jurendic freut sich derweil auf einen "sehr gut ausgebildeten und flexibel einsetzbaren Verteidiger, der sich durch seine Physis und Zweikampfstärke auszeichnet." Der Schweizer ist überzeugt, dass der Neuzugang der Mannschaft "mit seinen Qualitäten" in der Defensive "weitere Möglichkeiten" geben wird.