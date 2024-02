Zum ersten Mal als Trainer: Funkel kehrt nach Kaiserslautern zurück

Nach kicker-Informationen wird der 1. FC Kaiserslautern Friedhelm Funkel als Cheftrainer verpflichten. Der 70-Jährige folgt auf den am Vormittag freigestellten Dimitrios Grammozis.

Friedhelm Funkel ist zurück in der 2. Bundesliga - und beim 1. FC Kaiserslautern. Für die Roten Teufel hat er zu aktiven Zeiten 89 Pflichtspiele bestritten und sich unter anderem mit zwei Toren beim legendären 5:0 über Real Madrid in die Geschichtsbücher geschrieben.

Nun übernimmt er nach kicker-Informationen den FCK zum ersten Mal als Trainer und folgt auf Dimitrios Grammozis, der am Mittwochvormittag freigestellt wurde. Funkel hat zwei Missionen: Der Klassenerhalt ist für den Tabellen-16. nach 21 Punkten aus 21 Spielen stark gefährdet. Außerdem wollen die Pfälzer zum ersten Mal seit 2003 wieder ins Pokal-Endspiel, im Halbfinale treffen sich auf den 1. FC Saarbrücken oder Borussia Mönchengladbach. Sein Debüt gibt er am Sonntag beim 1. FC Nürnberg.

Funkel bringt viel Erfahrung mit. Der gebürtige Neusser stand in 515 Bundesliga- und über 270 Zweitliga-Spielen an der Seitenlinie. zuletzt führte er den 1. FC Köln in der Saison 2020/21 zum Klassenerhalt in der Bundesliga, zuvor war er mehrere Jahre bei Fortuna Düsseldorf beschäftigt.

Nach seinem Engagement in Düsseldorf hatte Funkel angedeutet, seine Laufbahn beenden zu wollen. Für den 1. FC Köln vollzog er allerdings den Rücktritt vom Rücktritt. Auch zuletzt ließ er durchblicken, für eine neue Herausforderung nochmal bereitzustehen - diese hat er nun auf dem Betzenberg gefunden.