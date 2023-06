Zu einem "intakten, guten Team": Boyamba wechselt nach Elversberg

Die SV Elversberg hat den dritten Sommer-Neuzugang präsentiert - und wieder ist es ein Offensivspieler. Joseph Boyamba kommt ablösefrei von 1860 München und unterschreibt bis 2025.

Drittliga-Meister SV Elversberg hat den nächsten Baustein für die anstehende Saison in der 2. Bundesliga präsentiert: Joseph Boyamba wechselt ablösefrei von 1860 München ins Saarland und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis 2025.

Der 26-Jährige sammelte in der zurückliegenden Saison 33 Einsätze in der 3. Liga für die Münchner Löwen und kam dabei auf zehn Scorer-Punkte (sechs Tore, vier Vorlagen, kicker-Note: 3,17). "Joseph vereint seine spielerische Qualität mit hoher Torgefahr. Durch seine Schnelligkeit und Flexibilität in der Offensive wird er unsere Mannschaft bereichern", erklärte SVE-Sportvorstand Ole Book in einer Pressemitteilung.

Der Linskaußen selbst lobte derweil den Spielstil seines neuen Arbeitgebers. "Man hat in der letzten Saison gemerkt, dass hier ein intaktes, gutes Team am Werk ist. Ich freue mich auf die Zeit in Elversberg und werde alles für die Mannschaft und den Verein geben."

Boyambas Weg begann in der Regionalliga

Boyamba wurde in der Jugend des FC Hennef 05, MSV Duisburg und FC Schalke 04 ausgebildet. Nach ersten Regionalliga-Erfahrungen bei der Zweitauswahl der Knappen (35 Spiele, vier Tore, sechs Vorlagen) und bei seiner Leihstation zum BSV Rehden (13 Spiele, drei Tore, fünf Vorlagen) ging es zur SG Wattenscheid. Dort nahm die Karriere des damals 21-Jährigen Fahrt auf.

Für die SGW traf er in seiner Debüt-Saison in der Regionalliga West zehnmal, legte acht weitere Treffer auf (33 Einsätze) und spielte sich in den Fokus von Borussia Dortmund. Auch bei der Zweitvertretung der Schwarz-Gelben wusste Boyamba zu überzeugen. In zwei Saisons steuerte er binnen 59 Spielen 24 Treffer und sieben Vorlagen bei.

Es folgte der Sprung in die 3. Liga zum SV Waldhof Mannheim, bei dem er auf Anhieb zum Stammspieler wurde, in zwei Jahren in der Liga 17-mal traf und sechsmal vorbereitete (68 Einsätze). Nach einer Saison bei den Löwen folgt nun der nächste Sprung auf der Karriereleiter, es geht in die 2. Bundesliga.

Der gebürtige Troisdorfer ist der dritte Neuzugang - alle drei für die Offensive -, den die SVE bislang präsentierte. Mit Dominik Martinovic hat Boyambas ehemaliger Teamkollege vom Waldhof Mannheim bereits unterschrieben. Dazu kommt Paul Stock aus der Regionalliga Südwest vom TSV Steinbach.