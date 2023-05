Flexibel und immer offensiver: Elversberg holt Steinbacher Stock

Die SV Elversberg hat ihren ersten Neuzugang für die nahende erste Zweitliga-Saison der Klubgeschichte verkündet.

Nach einigen Vertragsverlängerungen vermeldete die SV Elversberg am Donnerstag auch den ersten Neuzugang. Zur Zweitliga-Saison 2023/24 stößt Paul Stock vom Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger hinzu, macht somit einen Sprung um gleich zwei Spielklassen. Der 26-Jährige kann sowohl im zentralen Mittelfeld wie auch im Sturm eingesetzt werden und erhält in Elversberg einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025.

Was bei Stock hervorzuheben ist: Der 1,88 Meter große Offensiv-Allrounder ging nicht den nahezu klassischen Weg über ein Leistungszentrum, sondern wagte den Schritt in den höherklassigen Fußball erst vor wenigen Jahren. Nach seiner Jugend beim FSV Offenbach ging weiter über den SV Rülzheim zur FV Dudenhofen und damit maximal in die Oberliga.

Immer offensiver unterwegs

Im Winter der Saison 2020/21 holte Steinbach Haiger Stock in die Regionalliga, wo sich der Neuzugang gut entwickelte - und auf dem Feld aus dem defensiven Mittelfeld allmählich immer weiter nach vorne wanderte.

In der zu Ende gehenden Saison führte Stock den TSV als Kapitän auf das Feld, bestritt saisonübergreifend insgesamt 81 Regionalliga-Partien für die Hessen und kam dabei auf 38 Torbeteiligungen (20 Treffer, 18 Vorlagen).

"Positiver wie ungewöhnlicher Weg"

"Paul hat in den letzten Jahren einen ebenso positiven wie ungewöhnlichen Weg hinter sich. Wir sind uns sicher, dass er das Potenzial für höhere Aufgaben mitbringt", wird SVE-Sportvorstand Nils-Ole Book zitiert. Stock überzeuge "mit Zweikampfstärke und Torgefahr und wird auch charakterlich zu unserem Team passen."

Der Neuerwerb selbst zeigt sich von der Entwicklung der SVE, die er aus Regionalliga-Zeiten kennt, beeindruckt und freut sich "zum einen über meinen persönlichen nächsten Schritt als Fußballer, aber vor allem auch darauf, ein Teil dieses Vereins und der Mannschaft zu werden".