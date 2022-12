Zorniger will flexibler sein und ergänzt Plan A

Fürths Coach Alexander Zorniger möchte in der zweiten Saisonhälfte flexibler werden und studiert ein weiteres taktisches System ein. Doch erstmal haben die Spieler Urlaub.

Seit Mittwoch dürfen Spieler und Trainer noch mal ihre Akkus aufladen. Insgesamt zwölf freie Tage gewährt Alexander Zorniger seinem Team, ehe er es ab dem 2. Januar wieder zur Arbeit bittet. Hinter den Profis liegt ein erster Vorbereitungsblock, in dem der 55-Jährige seine Schützlinge bewusst einer hohen Belastung ausgesetzt hat, um zu sehen, wie sie unter maximalem Stress reagieren. Weitere Schwerpunkte neben der Intensität, die für Zornigers Spielidee (Gegenpressing) elementar ist, sind das Spiel gegen den Ball, eine höhere Effizienz vor dem gegnerischen Tor und mehr taktische Flexibilität.

In den vier Ligaspielen unter seiner Führung hatte der Schwabe stets auf ein 3-4-1-2-System gesetzt, das bei seinem Einstand gegen Bielefeld (1:0) in der Schlussphase zu einem 5-4-1 wurde. Nun, in Phase eins der Wintervorbereitung, ließ Fürths neuer Chefcoach die Abläufe zeitweise auch im 4-4-2 mit Mittelfeldraute einstudieren - ein System, das bereits seine Vorgänger Marc Schneider und Stefan Leitl bevorzugten. Zorniger will mit seiner Mannschaft in der Rückrunde also flexibler sein und nicht nur auf Plan A vertrauen, obwohl dieser bisher so erfolgreich war (drei Siege, ein Remis in der Liga).

Mit der Umsetzung der Inhalte ist der Trainer bisher zufrieden. Zwar stand in keinem der drei Tests (4:2 beim ATSV Erlangen, 3:1 beim FC Ingolstadt und 3:3 bei der TSG Hoffenheim) hinten die Null, vorne aber gab es stets mindestens drei Tore. Also lobte Zorniger nach dem Auftritt am Dienstag bei der TSG: "Das war ein sehr gutes Spiel, die Fortsetzung von dem, was die Jungs schon in den letzten Wochen gezeigt haben." Die Basis ist also gelegt, wenn Anfang Januar der Feinschliff für den Rückrundenstart beginnt.