Zoller und Co.: Drei VfL-Routiniers wackeln

Auf den gesperrten Kapitän Anthony Losilla muss Thomas Letsch am Samstag in Bremen auf jeden Fall verzichten. Nun sorgt sich der Bochumer Trainer zusätzlich um drei fest eingeplante Stammspieler.

Beim Training am Dienstag war immerhin der zuletzt erkrankte Mittelfeldspieler Philipp Förster wieder mit von der Partie. Der Ex-Stuttgarter könnte zum Beispiel infrage kommen, um den gesperrten Losilla im Zentrum zu ersetzen. Aber da hat Letsch ja noch einige andere Kandidaten in der Hinterhand, zum Beispiel Patrick Osterhage oder auch Neu-Erwerbung Pierre Kunde, der mit seiner Dynamik schon gezeigt hat, dass er Bochum weiterhelfen kann.

Wieder am Ball auch Cristian Gamboa, der nach überstandener Knieverletzung am Dienstag im Training mitmischte. Seinen Platz rechts in der Viererkette hatte zuletzt Saidy Janko übernommen und dabei gewiss nicht enttäuscht, so dass ein intensiver Kampf um den Platz in der Viererkette zu erwarten ist.

Muskelblessur hemmt Zoller

Nicht mit dabei am Dienstagvormittag allerdings Routinier Simon Zoller, der am Samstag beim 0:2 gegen Freiburg in etwas ungewohnter Rolle zum Einsatz gekommen war. Der Angreifer, sonst entweder auf der rechten Seite oder als hängende Spitze eingesetzt, sollte in der Zentrale vor allem den Aufbau der Freiburger stören, was ihm mit seiner aggressiven Art und vollem Einsatz auch recht gut gelang.

Gegen Freiburg jedoch musste Zoller vorzeitig vom Platz, wegen einer Muskelverletzung, wie Trainer Thomas Letsch berichtete. Die Blessur aber ist offenbar so schlimm, dass Zoller zumindest zu Wochenbeginn noch nicht trainieren konnte; so ist davon auszugehen, dass er auch am Samstag nicht zum Kader gehören wird.

Stöger und Soares krank

Überdies fehlten am Dienstag auch die beiden erkrankten Kevin Stöger und Danilo Soares; bei den beiden aber besteht die Hoffnung, wie der Verein mitteilte, dass sie in den nächsten Tagen "wieder mittendrin" sind.

Linksverteidiger Soares hatte ja in der ersten Halbzeit gegen die Breisgauer vollauf überzeugt, seinen Trainer aber in der Halbzeitpause mit der Mitteilung überrascht, er fühle sich schwach und unwohl. Logisch, dass Soares nach diesem Hinweis in der Kabine blieb; er sah auch nach Spielende, wie Letsch erzählte, "nicht gut aus". Bleibt die Frage, wie schnell sich der Brasilianer erholt und wieder auf die Beine kommt.

Am Samstag beim Aufsteiger Werder Bremen unternimmt der VfL den nächsten Versuch, seine Auswärtsbilanz aufzubessern. In der steht bisher lediglich ein einziger Auswärtssieg, erreicht am letzten Spieltag vor der XXL-Winterpause mit dem 1:0 beim FC Augsburg.