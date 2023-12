Zieht es Borré im Winter nach Brasilien?

Im Sommer kam Rafael Borré auf den letzten Drücker auf Leihbasis nach Bremen. Nach einem halben Jahr könnte diese Zusammenarbeit bereits wieder enden.

Kurz vor Ende der Transferphase hat die Bremer mit Niclas Füllkrug einer ihrer wichtigsten Spieler verlassen. Der Stürmer entschied sich dazu, zu Borussia Dortmund zu gehen und dort den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Werder war somit kurz vor Toreschluss noch auf der Suche nach einem Ersatz.

Diesen hat der SVW in Rafael Borré gefunden. Der 28-Jährige kam auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt, das ebenfalls kurz vor dem Transferende mit Randal Kolo Muani seinen besten Torjäger verlor. Die Leihe von Borré ist auf eine Saison fixiert, eine Kaufoption hat der SV Werder nicht.

Nun könnte diese Engagement aber bereits nach einem halben Jahr enden. Denn wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich Borré und der brasilianische Klub Internacional Porto Alegre auf einen Transfer geeinigt. Nach dem eigentlich geplanten Leihende in Bremen steht der Kolumbianer eigentlich noch bis 2025 in Frankfurt unter Vertrag.

Vier Tore für Bremen in dieser Saison

Für Bremen kam Borré bisher 13 Mal in der Bundesliga zum Einsatz und erzielte dabei vier Tore. Seine Eingliederung gestaltete sich als nicht so leicht, denn kurz nach seinem Transfer musste er gleich zur Nationalmannschaft. In den letzten Wochen konnte der Stürmer aber immer besser in die Mannschaft integriert werden und hat seinen Wert für das Team unter Beweis gestellt.

Sollte es zu einem Wechsel Borrés kommen, haben die Bremer auch die Optionen, den Abgang aus den eigenen Reihen aufzufangen. Speziell Youngster Justin Njinmah hat zuletzt mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Aber auch Nick Woltemade und Dawid Kownacki stünden parat, beide erhoffen sich mehr Spielpraxis.

Oder aber die Bremer schlagen im Fall der Fälle nochmal auf dem Transfermarkt zu. Das Fenster geht am 1. Januar auf. In der Liga geht es für Werder Bremen am 14. Januar mit dem Gastspiel in Bochum weiter.