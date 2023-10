Yilmaz rückt zum Cheftrainer auf

Burak Yilmaz steigt bei Besiktas Istanbul vom Assistenzcoach vorläufig zum Cheftrainer auf. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, übernimmt der ehemalige Stürmer bis zur nächsten Generalversammlung des Klubs zunächst die Nachfolge von Senol Günes. Diese soll spätestens Dezember stattfinden, ein fixer Termin steht noch nicht fest. Günes war in der vergangenen Woche nach der Niederlage gegen den FC Lugano in der Conference League (2:3) zurückgetreten.