Lässt sich Kvaratskhelia locken?

Als Napoli im Sommer 2022 Khvicha Kvaratskhelia aus dem Hut gezaubert hatte, da staunte das Serie-A-Publikum in der Folge nicht schlecht. Der einst über 13 Millionen Euro teure Dribbelkünstler von Dinamo Batumi überzeugte direkt, wurde direkt mit den Süditalienern Meister und wusste auch in dieser enttäuschenden Spielzeit mit elf Toren und acht Assists in 33 Ligaspielen zu überzeugen. Und nun? Nun klopft Paris Saint-Germain offenbar mit Beträgen von 100 oder gar mehr Millionen Euro an und hat den Georgier als Kylian-Mbappé-Ersatz auserkoren. Die "Gazzetta dello Sport" aber schreibt, dass Neapel einen Abgang verhindern will. Kvaratskhelia steht noch bis 2027 unter Vertrag.