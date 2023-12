Xabi Alonsos Versteckspiel mit Andrich

Da Sechser Exequiel Palacios ausfällt, rückt Robert Andrich gegen Bochum in Leverkusens Startelf. Oder doch nicht? Trainer Xabi Alonso lässt die Personalie offen. Ein Versteckspiel, für das es außer der Nominierung fürs defensive Mittelfeld ein positives und ein negatives Ergebnis aus Sicht des Nationalspielers gibt.

Die Vorgabe vor dem letzten Spiel im Kalenderjahr ist eindeutig. "Wir wollen wieder mit dieser Qualität und dieser Konzentration spielen wie gegen Frankfurt", erklärte Xabi Alonso am Dienstag, "um eine gute Winterpause zu haben, wollen wir das Jahr mit einer guten Stimmung, mit einem guten Gefühl beenden. Morgen ist klar, was wir wollen." Einen Sieg natürlich, mit dem Bayer nebenbei noch einen Rekord des HSV unter Trainer Ernst Happel aus der Saison 1982/83 knacken würde.

Xabi Alonso: "Automatisch? Er ist eine Option"

Mit welcher Elf Xabi Alonso dieses Unterfangen angehen möchte, verschwieg der Trainer allerdings. Wobei die Antwort auf die Frage nach der Anfangsformation im Regelfall kein Geheimnis darstellt. Greift der Baske in der Bundesliga doch fast immer auf dieselbe Besetzung zurück.

Und selbst die Gelb-Sperre von Exequiel Palacios würde kein Fragezeichen hervorrufen, dachte man. Schließlich scharrt Edel-Reservist Robert Andrich mit den Hufen. Doch eine Startelf-Garantie wollte Xabi Alonso dem 29-Jährigen am Dienstag öffentlich nicht aussprechen. Ob Andrich automatisch in die Elf rücken würde, wurde Xabi Alonso gefragt. "Automatisch?", erwiderte dieser fragend, "es ist eine Option, natürlich. Wir werden es morgen sehen."

Den Ausfall des argentinischen Weltmeisters Palacios ordnete Leverkusens Trainer eindeutig als Verlust ein. "Er hat sehr gut gespielt, nicht nur in dieser Saison. Wir haben die Entwicklung von ihm im ganzen Jahr seit Januar gesehen", lobt der Spanier, "er ist sehr dynamisch, gut mit dem Ball, gut im kurzen Passspiel. Er hat sein Spiel sehr verbessert, hier und auch bei der Nationalmannschaft."

Andere Variante schwer vorstellbar

Doch bei aller Wertschätzung taugt dessen Ausfall nicht als Alibi im Falle eines Misserfolges, wie sein Trainer verdeutlicht. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, aber er ist gesperrt. Doch bei Bochum ist mit Stöger auch ein wichtiger Spieler gesperrt", erklärt Xabi Alonso lapidar, um dann alle Ersatz-Kandidaten zu benennen: "Wir haben Gustavo Puerta, Rob und Alejandro Grimaldo kann auch diese Position spielen. Wir haben genug Möglichkeiten, Pala zu ersetzen."

Er hat sehr gut als Libero in Bremen gespielt, auch zuhause gegen Paderborn. Er ist total bereit, er ist in einem guten Moment, er ist fit. Xabi Alonso über Robert Andrich

Bei den Ausführungen des Trainers kann es sich nur um ein Versteckspiel handeln. Überzeugte Andrich doch jüngst bei seinen Einsätzen in Bremen (3:0), im Pokal gegen Paderborn (3:1) und in der Europa League gegen Molde (5:1). So sieht es auch sein Trainer. "Er hat sehr gut als Libero in Bremen gespielt, auch zuhause gegen Paderborn. Er ist total bereit, er ist in einem guten Moment, er ist fit", liefert dieser alle Argumente für einen Platz Andrichs in der Startelf, um diese dann wieder infrage zu stellen, "aber wir haben noch andere Spieler."

Doch dass Andrich gegen Bochum nicht beginnt, ist schwer vorstellbar. Würde dies doch den Leistungsträger der Vorsaison tief treffen, der seinen Stammpatz in dieser Spielzeit nach einem Mittelfußbruch im Mai und seinem deswegen verspätetem Einstieg in die Vorbereitung verlor.

Doppelsechs oder Libero der Dreierkette?

"Es ist mein Problem zu entscheiden", weiß Xabi Alonso, "aber ich nehme ihn als sehr ruhig, sehr fokussiert wahr. Und er weiß, dass ich viel Vertrauen habe in seine Qualität." Dieses wird Xabi Alonso dem Führungsspieler am Mittwoch gegen Bochum schenken.

Entweder in der Doppelsechs oder zentral in der Dreierkette. Falls der Trainer Abwehrchef Jonathan Tah vor einer Gelb-Sperre beim Wiederauftakt in Augsburg im Januar schützen möchte. Oder falls er Andrich schon als "Libero" einspielen lassen möchte, der nach der Winterpause auf dieser Position gefragt sein dürfte, wenn mit Odilon Kossounou und Edmond Tapsoba wohl zwei Innenverteidiger wegen des Afrika-Cups fehlen.

Denn entscheidet sich Xabi Alonso gegen Bochum für die Variante ohne Andrich, würde zumindest dieser das Jahr nicht mit einer guten Stimmung und einem guten Gefühl beenden...