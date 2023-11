Xabi Alonsos Sorge um Xhaka: "Für Granit wird es schwierig"

Er ist der wichtigste Spieler für Leverkusens Trainer Xabi Alonso: Granit Xhaka. Für den Dauerbrenner steht nun in der Länderspielperiode eine extreme Belastung bevor, die seinem Trainer Sorge bereitet.

Er ist Schlüsselfigur und Dauerbrenner in einem. Granit Xhaka ist der Kopf der Leverkusener Mannschaft. Als Stratege in der Doppelsechs, als Führungspersönlichkeit auf dem Platz und in der Kabine. Der 31-Jährige hat dem Spiel und der Hierarchie der Mannschaft eine neue Qualität verliehen.

Sportlich ist er ein absoluter Erfolgsgarant, wie Freiburgs Tainer Christian Streich schwärmt: "Granit ist ein absoluter Magnet, er bestimmt alles vom Rhythmus her." Aus Sicht von Xabi Alonso ist der Schweizer Rekordnationalspieler unverzichtbar. Einzig beim DFB-Pokalsiel bei Drittligist SV Sandhausen (5:2) stand der 31-Jährige nicht in Bayers Startelf.

Xabi Alonso bangt um seine Nationalspieler - besonders um Xhaka

In dieser bringt der Mittelfeldspieler überwiegend Topleistungen. Der Haken daran: Xhaka bekommt quasi keine Pausen. Im Gegenteil: In der nun anstehenden Abstellungsperiode stehen für den Schweizer gleich drei Länderspiele an. Ein Fakt, der seinem Trainer Sorgen bereitet.

Die Frage ist: Wie soll sich der 31-Jährige in der Terminhatz auch nur ansatzweise erholen können? "Für Granit wird es schwierig sein. Er hat drei Spiele", weiß Xabi Alonso, der in dieser Phase generell um seine 20 abgestellten Profis bangt. "Ich hoffe, dass alle Spieler gesund zurückkommen. Das wird sehr wichtig sein. Um in allen Wettbewerben konkurrenzfähig zu sein", sagt der Baske.

Xhaka: "Kenne es nicht anders"

Sein am stärksten belasteter Spieler gibt sich gewohnt zuversichtlich, möchte Alibis keinen Raum geben. So erklärt der ehemalige Profi des FC Arsenal ganz lapidar: "Ich kenne es nichts anders. In England haben wir gar keine Pause im Winter gehabt in sieben Jahren. Deswegen bin ich ein bisschen daran gewöhnt."

In England haben wir gar keine Pause im Winter gehabt. Deswegen bin ich daran gewöhnt." Granit Xhaka über die hohe Belastung

Einen Substanzverlust möchte er nicht erkennen. "Ich fühle mich pudelwohl, ich fühle mich fit, ich fühle mich gesund", sagt Xhaka, "dass wir drei Spiele mit der Nationalmannschaft haben, ist nun einmal so. Das kann man nicht ändern. Aber die anderen spielen ja auch - vielleicht nicht drei oder zweimal. Das Wichtigste ist, dass man Spiel für Spiel denkt und sich professionell auf jedes vorbereitet."

Bald alleiniger Rekordnationalspieler der Schweiz?

So wie jetzt auf die Partien gegen Israel (Mittwoch, 20.45 Uhr), den Kosovo (Samstag, 20.45 Uhr) und Rumänien (21.11, 20.45 Uhr). In diesen wird er mit einem Einsatz, der sein 119. für die Nati wäre, alleiniger Rekordnationalspieler der Schweiz werden.

"Ich bin seit fast 13 Jahren dabei. Alleine da oben zu stehen, macht einen natürlich stolz. Es war viele Ups and Downs, die zum Fußball dazugehören. Die, die meinen Weg mitgegangen sind, Mitspieler, Staff, Trainer, wissen, wieviel Arbeit auch dahintersteckt." Die Xhaka kontinuierlich verlässlich verrichtet - und die seinen Trainer nun um seine Gesundheit bangen lässt.