Bayer, die Titelfrage und das Bayern-Credo: Xhakas Blick auf "das Andere"

Platz 1 mit einer in der Liga-Geschichte bislang unübertroffenen Punktausbeute. Natürlich stellt sich im Zusammenhang mit Bayer 04 die Meisterfrage. Auch wenn Trainer und Führungsfigur auf den ersten Blick bremsen, strahlen sie Gier und Zuversicht aus.

Zehn Siege und ein Unentschieden bei Bayern München - die Startbilanz von Bayer 04 nach einem knappen Saisondrittel ist eine außergewöhnliche. Nur ein Klub kam so gut wie die Werkself in eine Bundesligasaison: Bayern München 2015/2016 mit dem Spieler Xabi Alonso, der am Ende die Meisterschale in die Luft heben durfte.

Jetzt hat der Baske dieselbe Bilanz als Trainer erreicht. Und natürlich stellt sich nicht nur angesichts der Statistik, sondern gerade auch wegen den Leistungen der Leverkusener Mannschaft die Meisterfrage. Doch diese schieben die Beteiligten allesamt erstmal zur Seite.

"Nach elf Spieltagen hat noch keiner einen Titel gewonnen. Also beide Beine auf dem Boden behalten und weiterarbeiten", fordert beispielsweise Granit Xhaka. Wobei der Mittelfeldstratege danach eine Mannschaft beschreibt, die eben eindeutig titeltauglich erscheint.

Leverkusens Blick geht nur nach Leverkusen

Und das, obwohl sie fast jede Woche aufgrund der Teilnahme an der Europa League, die ihre Spiel donnerstags austrägt, am Sonntag in der Liga nachziehen muss, nachdem die Bayern vorgelegt haben. Eine Situation, mit der die Profis allerdings unbeschwert umgehen.

"Druck habe ich, glaube ich, nicht gesehen", erklärt Xhaka mit Blick auf den souveränen 4:0-Erfog gegen Union Berlin, "wir sind alle sehr gelassen. Weil wir nur auf uns schauen. Wir schauen nicht, was Bayern macht oder die anderen." Es kommt nur auf uns selbst an - das Credo, das der FC Bayern seit Jahren verinnerlicht hat, etabliert sich nun auch in Leverkusen.

Es ist noch nichts gewonnen. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg, wenn wir so weiterarbeiten. Granit Xhaka

Wobei Xhaka trotz zehn Punkten Vorsprung auf Dortmund und acht auf Leipzig keinen Zweikampf sieht. "Es geht hier nicht um Bayern und Leverkusen - es geht auch um die anderen", sagt er auch mit Blick auf überraschend starke Stuttgarter, um dann nochmal zu betonen: "Wenn wir unsere Spiele gewinnen, müssen wir nicht auf die anderen schauen. Das ist das einzige Ziel, das wir haben: Dass wir mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Es ist noch nichts gewonnen. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg, wenn wir so weiterarbeiten."

Der neue Hunger auf Erfolg

Von einem korrigierten Saisonziel möchte der Schweizer Rekordnationalspieler aber nichts wissen. "Das Ziel Meister ist bis heute nicht bei uns in der Kabine. Champions League wollen wir im nächsten Jahr auf jeden Fall spielen. Diese Mannschaft muss unter den Top 4 in der Bundesliga sein", erklärt der 31-Jährige, um dann aber klarzustellen: "Und wenn es am Schluss mehr ist, nehmen wir auch das Andere, natürlich." Das Andere.

Xhaka spricht vom "Hunger auf Erfolg", den er im Sommer nach seinem Wechsel vom FC Arsenal in Leverkusen von Beginn an gespürt habe - neben den individuellen technischen wie taktischen Fähigkeiten ein essentieller Baustein für ein Erfolgsteam.

Diesen Hunger hat Xabi Alonso entfacht. Der Trainer, schon als Spieler mit Liverpool, dem FC Bayern, Real und der spanischen Nationalmannschaft ein Titeljäger, denkt aber in kleineren Etappen. Allerdings lässt er bei seinen Einschätzungen Zuversicht durchblicken.

"Es gibt ein Gefühl, aber es gibt keine Sicherheit, was im Mai geschehen wird. Es gibt noch viel Spiele und alles kann passieren", sagt er und warnt: "Wir haben das schon oft im Fußball gesehen, dass auf eine sehr gute Hinserie eine schlechtere Rückrunde gefolgt ist. Und alle Erwartungen wurden enttäuscht."

Keine Zeit zum Entspannen

Folglich denk er weiterhin von Länderspielperiode zu Länderspielperiode. "Wir fokussieren uns nicht auf so einen langen Zeitraum", erklärt er zur Titelfrage, "sondern auch die nächste Phase von acht Spielen. Danach werden wir sehen, wo wir stehen."

Seine eigene Erwartungshaltung orientiert sich allerdings am Maximum. Weil er offensichtlich alle Zutaten erkennt, die für sportliche Großtaten nötig sind. Und so fügt er an seine zurückhaltenden Einschätzungen eine eindeutige Aussage an: "Aber natürlich ist das Gefühl, was unsere Position, das Spiel und die Mentalität betrifft, sehr gut, doch wir können uns jetzt nicht entspannen." Weil sein Ziel eindeutig ist.