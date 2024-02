Xabi Alonso und die drei Fragezeichen

In Abwehr, Mittelfeld und Angriff hat Xabi Alonso gute Argumente, seine Elf in Darmstadt zu verändern. Obwohl sich Leverkusens Trainer am Freitag nicht festlegte, deutete er doch an, wie seine Entscheidungen ausfallen könnten.

Lange waren die Aufstellungen von Xabi Alonso in der Bundesliga so leicht vorhersagbar wie das Datum des nächsten Tages. Vertraute der Leverkusener Trainer doch, wenn möglich, immer derselben Elf, die dies mit herausragenden Leistungen auch immer wieder rechtfertigte.

Vor dem Spiel bei Tabellenschlusslicht Darmstadt 98 (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) stellen sich dem 42-Jährigen aber gleich drei entscheidende Fragen, was die Besetzung von Schlüsselpositionen seiner Achse betrifft.

Frage 1: Steht Afrika-Cup-Rückkehrer Edmond Tapsoba direkt in der Startelf?

Nachdem der Innenverteidiger am Dienstag mit Burkina Faso gegen Mali (1:2) ausgeschieden und am Mittwoch nach Leverkusen zurückgeflogen ist, steht Tapsoba wieder zur Verfügung. Josip Stanisic erledigte seinen Job rechts in der Dreierkette seit Jahresbeginn zwar ordentlich, doch Tapsoba-Vertreter Piero Hincapie tat dies links im Abwehrverbund besser.

Tapsoba ist der stärkere Spieleröffner und grundsätzlich der breiter aufgestellte Akteur, der sich vor den beiden Schlüsselpartien in der kommenden Woche gegen Stuttgart (Pokal) und Bayern München wieder einspielen könnte.

Afrika-Cup-Rückkehrer "total fit"

Allerdings trainierte er wie Angreifer Amine Adli (Marokko) erst am Freitag erstmals wieder mit der Mannschaft. Doch dies sieht Xabi Alonso nicht als Hindernis. "Nein, beide sind total fit. Es keine neue Situation. Wir haben Spieler, die nach Länderspielen aus Südamerika zurückkommen, nur ein Training mitmachen und dann von Anfang an spielen. Für mich ist das kein Problem", erklärte der Trainer. Tendenz: Rechtsfuß Tapsoba beginnt in Darmstadt.

Der Coach und sein Taktgeber: Xabi Alonso und Granit Xhaka. IMAGO/Team 2

Frage 2: Verzichtet Xabi Alonso auf den von einer Gelbsperre bedrohten Granit Xhaka und wer ersetzt ihn dann?

So wie der Trainer vor dem Leipzig-Spiel eine Gelbsperre von Abwehrchef Jonathan Tah sicher umgehen wollte und den deutschen Nationalspieler deswegen beim 1:0-Sieg in Augsburg auf der Bank ließ, dürfte dies nun auch mit Xhaka vor dem Gipfeltreffen mit dem FC Bayern München geschehen.

Xabi Alonso mochte sich am Freitag öffentlich nicht festlegen. "Ich will es jetzt nicht sagen, aber wir haben genug Spieler, um uns zu entscheiden. In Augsburg gab es diese Situation mit Jona, morgen gibt es sie mit Granit. Das kann passieren", ließ der Trainer durchblicken, um schnell noch nachzuschieben "oder auch nicht." Tendenz: Xhaka beginnt nicht.

Nach Amiris Wechsel fallen Optionen weg

Die Antwortmöglichkeiten darauf, wer den Mittelfeld-Strategen und Chef ersetzt, haben sich durch den Wechsel von Nadiem Amiri, der beim 0:0 gegen Gladbach auf der Doppelsechs neben Xhaka überzeugte, auf zwei reduziert. In jeden Fall wird ein Youngster zum Einsatz kommen:

Entweder der 19-jährige Noah Mbamba, der bislang nur 15 Minuten in der Bundesliga spielen durfte und noch nie in Bayers Startelf stand, oder - was wahrscheinlicher ist - der ein Jahre ältere Gustavo Puerta (26 Liga-Minuten), der zumindest in der Europa League zweimal beginnen durfte und überzeugte. Für beide wäre es das Startelf-Debüt in der Bundesliga. Tendenz: Puerta beginnt.

Frage 3: Kommt Leih-Mittelstürmer Borja Iglesias angesichts der anstehenden englischen Woche zur Belastungsverteilung gleich zu einem Startelfeinsatz?

Der spanische Angreifer von Real Betis wurde schließlich auch dafür geholt, um Torjäger Patrik Schick, der nach einjähriger Pause erst Rhythmus und Wettkampfhärte zurückerlangen muss, körperlich zu entlasten. Da der Tscheche gegen Stuttgart und die Bayern jeweils in der Startelf eingeplant sein sollte, bietet es sich förmlich an Borja Iglesias in Darmstadt beginnen zu lassen.

Borja Iglesias "ein Kandidat zu spielen"

Zumal dessen köperbetonte Spielweise gut zudem erwarteten Spiel des Aufsteigers passen dürfte. Xabi Alonso sagt nur: "Er ist total fit. Er hat die ganze Woche mit uns trainiert. Er ist ein Kandidat zu spielen, aber wir werden sehen, wie lange."

Borja Iglesias als Mittelstürmer vom Anpfiff weg wäre alles andere als eine Überraschung, sondern für Xabi Alonso, der in dieser Saison bislang zwischen den Wettbewerben heftig rotieren ließ, nur typisch. Tendenz: Borja Iglesias spielt von Beginn an.