"Wird uns immens verstärken": Mainz holt Amiri

Mainz 05 hat den ersten Neuzugang in der Winterpause präsentiert: Nadiem Amiri (27) kommt aus Leverkusen und soll dabei helfen, den Klassenerhalt zu schaffen.

Von Tabellenführer Leverkusen haben die Mainzer Nadiem Amiri geholt. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, laut kicker-Informationen kostet der Mittelfeldmann ungefähr eine Million Euro.

"Wir haben einen kreativen, schnellen Mittelfeldspieler gesucht, der unserer Offensive sofort helfen kann - und mit Nadiem Amiri eine sehr gute Lösung gefunden. Mit seiner Erfahrung aus über 250 Spielen in der Bundesliga, der Champions League, der Europa League und bei der deutschen Nationalmannschaft wird Nadiem unsere Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt immens verstärken. Er hat uns davon überzeugt, dass er im Abstiegskampf sofort anpacken will und wird", wird 05-Sportvorstand Christian Heidel auf der Website des Tabellen-17. zitiert.

Und Amiri fügt an: "Ich kenne den Verein Mainz 05 schon sehr lange und bin überzeugt davon, dass der aktuelle Tabellenplatz die Qualität dieser Mannschaft überhaupt nicht widerspiegelt. Ich freue mich total auf die 05-Fans, auf mein erstes Heimspiel am Samstag und ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, in meine Zeit hier in Mainz gleich mit einem Heimsieg zu starten."

Amiri kam diese Saison kaum zum Zug

Amiri wechselte 2019 von Hoffenheim nach Leverkusen. In den vergangenen Jahren war er bis auf ein halbes Jahr in Genua für die Werkself aktiv. Insgesamt 211 Bundesliga-Spiele (19 Tore) stehen in der Vita des 27-Jährigen. Dazu kam er zehnmal in der Champions League sowie 25 Mal in der Europa League (drei Tore) zum Einsatz.

In der aktuellen Saison setzte Xabi Alonso kaum auf den Mittelfeldmann. Amiri kam auf sieben Kurzeinsätze, ehe er am vergangenen Wochenende beim 0:0 gegen Gladbach aufgrund einiger Ausfälle von Beginn an spielen durfte. Nach 68 Minuten wurde er ausgewechselt und erhielt die kicker-Note 3. Das erste Spiel für Mainz könnte Amiri am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Werder Bremen machen.