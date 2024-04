Xabi Alonso strebt nach Bestmarke für die Ewigkeit: "Können noch Historischeres erreichen"

Rein tabellarisch geht es für Bayer 04 im Topspiel in Dortmund um nichts mehr. Doch Trainer Xabi Alonso ruft nach dem Erreichen das Halbfinals in der Europa League nur ein neues Ziel aus: eine ganze Saison unbesiegt zu bleiben.

Am Sonntag in Dortmund kommt es zu einem besonderen Spiel. Empfängt mit dem BVB doch die Mannschaft den neuen Deutschen Meister, die im Vorjahr die eigene Chance auf den Titel am letzten Spieltag durch ein 2:2 zuhause gegen Mainz extrem schmerzhaft verspielt hatte, während der Werksklub vergangene Woche schon den ersten seiner sechs Matchbälle beim 5:0 gegen Werder Bremen eindrucksvoll nutzte.

Den Status als stärkster Konkurrent des FC Bayern München sind die Dortmunder damit los. Bayer hat sich diese Position erspielt und sogar als so eindeutiger neuer Titelträger die Münchner in die Rolle des Herausforderers gedrückt. Ein Fakt, der dem BVB, dem die Qualifikation für die Champions League praktisch so gut wie sicher ist, weh tun wird und der ihn am Sonntag genauso zusätzlich motivieren dürfte wie die Chance, als erster Klub den neuen Deutschen Meister zu schlagen.

Doch auch wenn für Bayer 04 das Topspiel rein tabellarisch unbedeutend ist, schließt Xabi Alonso aus, dass seine Mannschaft einen Gang runterschalten könnte. "Die Meisterschaft ist entschieden, aber die Bundesliga ist noch nicht vorbei. Wir wollen den Wettbewerb und alle Mannschaften respektieren", sagt der Trainer.

Über diesen Gedanken hinaus hat der Spanier eine noch viel höhere Motivation. Nach bislang 44 Spielen ohne Niederlage in dieser Saison möchte die Werkself unbesiegt bleiben. Der Status der "Invincibles", der Unbesiegbaren, hat der Spanier zum neuen Fixpunkt ernannt - zumindest in der Bundesliga.

"Das erste und wichtigste Ziel war, Meister zu werden. Jetzt können wir das ohne Niederlage schaffen. Das würde noch besser sein. Wir haben noch fünf Spiele", ruft er das neue Ziel aus, gibt aber zu bedenken: "Es ist das letzte Spiel nach drei sehr intensiven Wochen mit Pokal-Halbfinale und Viertelfinale in der Europa League." Aber: "Das Ziel ist klar."

Die schon jetzt herausragende Saison soll eine geschichtsträchtige werden. Mit Meisterschaft, Pokalsieg, Europa-League-Triumph - und eben ohne Niederlage. "Es ist außergewöhnlich, was mit uns passiert. Aber wir wollen weitermachen", zeigt sich auch Xabi Alonso fasziniert und betont in Bezug auf den winkenden Status als unbesiegter Meister: "Wir können das schaffen und etwas noch Historischeres erreichen."

Am Sonntag in Dortmund, wo Bayer einzig auf die verletzten Ersatzstürmer Borja Iglesias und Adam Hlozek verzichten muss, und danach zuhause gegen den VfB warten für dieses nationale Ziel jetzt die zwei höchsten verbliebenen Hürden. Dieses zu erreichen, würde zumindest für den Klub eine Bestmarke für die Ewigkeit darstellen.