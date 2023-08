Xabi Alonso möchte mehr Konkurrenzkampf - und noch mehr Personal

Für das Pokalspiel bei Regionalligist Ottensen fordert Xabi Alonso von seinem Team "Vollgas" und für den Kader auch trotz der bevorstehenden Verpflichtung von Manchesters Torhüter Matej Kovar mehr Konkurrenzkampf - und damit weitere Zugänge.

Mit dem, was bislang geschah, ist Xabi Alonso glücklich. So zieht der Trainer einen Tag vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal bei Teutonia Ottensen (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nach der Verpflichtung von Alejandro Grimaldo, Granit Xhaka, Jonas Hofmann, Victor Boniface und Arthur eine positive Zwischenbilanz.

"Wir brauchten neue Energie. Wir haben sehr gute Spieler bekommen, die einen direkten Einfluss auf die Mannschaft haben. Spieler mit Erfahrung, mit einer großen Qualität. Das war wichtig, um eine gute Balance zu haben im Kader", verteilte der Baske Komplimente an die Verantwortlichen, betonte jedoch auch, dass das Kapitel Zugänge noch nicht abgeschlossen sei.

"Wir stehen vor einer intensiven Saison von Oktober bis Dezember fast nur englische Wochen. Wir brauchen einen breiten Kader", erklärte der 41-Jährige und stellte unmissverständlich fest: "Wir sind bereit, ihn zu verbessern. Wir haben eine gute Balance gefunden. Auf ein paar Positionen können wir noch mehr davon gebrauchen."

Kovar-Transfer kurz vor dem Abschluss

Denn Xabi Alonso ist ambitioniert. Und als ehemaliger Spieler des FC Liverpool, des FC Bayern München und Real Madrids weiß er um einen entscheiden Faktor für Erfolg: den internen Kampf um die Plätze. Und diesen wird es künftig auch im Tor für die Nummer 1 Lukas Hradecky geben. Beim Transfer von Matej Kovar (23) von Manchester United fehlen nach Klubangabe nur "noch einige Formalitäten".

"Es kann schnell passieren", sagt Xabi Alonso und meint damit den Deal. Den Wechsel im Tor sieht er offenbar eher später. "Lukas hat sehr gut trainiert und gespielt. Wir brauchen ihn. Ich bin zufrieden mit ihm", lobte der Trainer seinen Kapitän, "wir haben gesprochen. Es wird den Wechsel nicht so schnell geben, aber immer diesen Wunsch, dass wir diesen Konkurrenzkampf auf allen Positionen haben - vom Stürmer bis zum Torhüter."

Xabi Alonso erwartet intensives Pokalspiel

Xabi Alonso möchte, auch wenn Kovar verpflichtet sein wird, noch mehr Personal, um nach Titeln greifen zu können. Wobei er die Rolle als Bayern-Verfolger-Nummer 1, die Ex-Nationalspieler Didi Hamann den Leverkusener zugeteilt hat, elegant relativiert, aber den Wunsch auch nicht dementiert. "Im August sind alle fast Meister, aber da gibt es keine Medaillen, keine Titel", erklärte der Trainer mit einem Augenzwinkern, der wie auf der Torhüterposition auf das richtige Timing setzt: "Wir müssen ruhig bleiben. Wir haben diese Ambition, aber nicht zu schnell. Schritt für Schritt. Wir müssen jetzt den richtigen Schritt nehmen, um im richtigen Moment am richtigen Platz zu sein."

Das gilt auch im DFB-Pokal. "Im Pokal heißt es: make or break. Wir erwarten ein intensives Spiel. Wir wollen mit Vollgas in die nächste Runde", macht der Spanier eine klare Vorgabe. Dass Bayer vor Jahresfrist mit demselben positiven Gefühl zur Erstrunden-Partie nach Elversberg fuhr und verdient nach einem 3:4 ausschied, sieht Xabi Alonso als Vorteil an. "Die Situation aus dem letzten Jahr kann uns helfen. Die Spieler wissen, was dann passiert ist. Es ist ein Weckruf für uns. Unsere Vorbereitung war gut, aber jetzt ist der Moment, der zählt."

Diese Saison möchte Bayer 04 von Beginn an da sein. Um unter Xabi Alonso die nächste Stufe zu erklimmen. Ein Ziel, das dieser auch für sich persönlich formuliert. So erklärte er bezüglich seiner vor einer Woche verkündeten Vertragsverlängerung bis 2026: "Ich habe das Gefühl, dass ich am richtigen Platz bin, um mich zu entwickeln und zu verbessern." Von seinen Spielern, der Mannschaft, dem ganzen Klub erwartet er dasselbe.