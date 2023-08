Bayer vor Verpflichtung von Manchesters Kovar

Die Hierarchie im Tor ist bei Bayer 04 seit Jahren wie festgemeißelt. Jetzt aber holt der Europa-League-Teilnehmer den Tschechen Matej Kovar von Manchester United - für angeblich neun Millionen Euro inklusive Boni.

Dass Bayer 04 seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem jungen und ambitionierten Torhüter ist, ist nichts Neues. Jetzt hat der Klub allerdings einen gefunden. Matej Kovar von Manchester United ist der Auserwählte und soll laut tschechischen Medienberichten etwa neun Millionen Euro Ablöse inklusive Boni kosten. Der 23-Jährige, vergangene Saison in seine Heimat an Sparta Prag ausgeliehen und Meister geworden, soll noch am Donnerstag den Medizincheck in Leverkusen absolvieren.

Weit mehr als eine normale Nummer 2

Die Suche nach dem neuen René Adler, der auf lange Sicht zur neuen Nummer 1 aufsteigen soll, ist also beendet. Vergangene Saison wurde er von Beobachtern in Tschechien wahlweise als verlässliche Stammkraft oder als Schlüsselspieler für Spartas Titelgewinn eingeordnet.

Wenn der Deal vollzogen wird, stellt sich die Frage, inwieweit und wie schnell dieser an der Leverkusener Torhüter-Hierarchie rüttelt, in der Kapitän Lukas Hradecky die unangefochtene Nummer 1 ist. Die Ablöse von neun Millionen Euro inklusive Boni lässt darauf schließen, das Kovar weit mehr als eine normale Nummer 2 sein soll.