Xabi Alonso: In 500 Tagen vom Azubi zur heißesten Traineraktie

Am Samstag erlebte Xabi Alonso seinen 500. Tag als Leverkusener Trainer. Nach dem 2:1-Erfolg in Heidenheim zog der 42-Jährige eine Zwischenbilanz seiner Amtszeit, in der er Bayer 04 von Rang 17 an die Spitze der Bundesliga geführt und sich selbst vom Azubi zu heißesten Aktie auf dem Trainermarkt entwickelt hat.

Xabi Alonso und Bayer 04 Leverkusen stehen souverän an der Tabellenspitze. Bayer 04 Leverkusen via Getty Images