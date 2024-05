Xabi Alonso gibt Hradecky die doppelte Chance

Nachdem Lukas Hradecky seit der 2. Runde im DFB-Pokal nur auf der Ersatzbank gesessen hat, darf er nun am Samstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) im Finale in Berlin das Tor hüten. Für den Kapitän die Chance, seine persönliche Pokalbilanz auszugleichen und etwas gutzumachen.

Aus Berlin berichten Stephan von Nocks und Leon Elspaß

Schon vor dem Europa-League-Finale in Dublin gegen Atalanta Bergamo (0:3) hatte sich die Frage gestellt, ob Matej Kovar Leverkusens Cup-Keeper bleibt. Doch als Xabi Alonso am Dienstag dem Tschechen für das Spiel in Dublin die Einsatzgarantie gegeben hatte, hatte er das Pokalfinale in Berlin am Samstag ("Wir werden sehen") explizit nicht mit einbezogen.

Aus gutem Grund, wie sich nun einem Tag vor dem Endspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zeigte. "Morgen spielt Lukas", erklärte Xabi Alonso am Freitagabend. "Ich habe schon mit allen Torhütern und auch mit David Thiel unserem Torwarttrainer gesprochen."

Mit der sportlichen Leistung von Kovar in Dublin (kicker-Note 3,5) hat diese Entscheidung allerdings nichts zu tun. Vielmehr stellt das Final-Sharing der beiden Keeper eine Anerkennung für ihre Saisonleistung dar. "Wir hatten zwei Finale und wir wollten beide spielen lassen. Sie waren bereit und sie haben beide sehr gut gespielt in dieser Saison. Also verdienen sie beide diese Chance", begründete Xabi Alonso den Wechsel.

Hradecky "war positiv überrascht"

Dass Leverkusens Cup-Keeper Kovar, der bislang 17 von 18 Spielen in DFB-Pokal und Europa League bestritten hatte, nicht auch im Endspiel des DFB-Pokals aufläuft, kommt aus mehreren Gründen nicht überraschend. Wäre es doch auch ungewöhnlich gewesen, wenn der 23-Jährige, der als Nummer 1 b langsam zum neuen Stammtorhüter aufgebaut werden soll, beide so prestigeträchtigen Endspiele bestritten hätte und Hradecky als Nummer 1 keines.

Für den Kapitän kommt seine vierte Finalteilnahme unerwartet. "Ich habe die Info vor eine paar Tagen bekommen. Ich war positiv überrascht. Der Trainer hat es schon gesagt: Matej hat auch eine super Saison gespielt. Ich bin sehr glücklich, so einen Kollegen zu haben."

Doch nicht nur deshalb schlägt Hradeckys Herz höher. Kann er sich doch nun am Samstag, anders als beim Europa-League-Finale in Dublin, auch seinen engsten Vertrauten präsentieren. "Ein paar Kumpels und meine Familie kommen aus Finnland", so der Nationalspieler. "Ich bin froh, auf dem Platz zu stehen."

Macht nach vielen Cup-Auftritten Platz für Lukas Hradecky: Torwart Matej Kovar. IMAGO/Sven Simon

Zumal Hradecky das Ziel hat, seine ganz persönliche Berlin-Statistik aufzupolieren. "Ich möchte natürlich gerne meine persönliche Bilanz ausgleichen", sagt er mit Blick auf drei Final-Teilnahmen mit Frankfurt (2017 und 2018) sowie Bayer 04 (2020) und nur einem Triumph mit der Eintracht (2018 durch ein 3:1 gegen Bayern München).

Viermal Berlin - "schon ein Privileg"

Hradecky spricht mit Ehrfurcht vor dem Finale in der Hauptstadt: "Ich bin jetzt mein neuntes Jahr in Deutschland und bin das vierte Mal in Berlin - das ist schon ein Privileg." Am Samstag bekommt er jetzt die Möglichkeit, seine jüngste Final-Leistung mit Bayer in Berlin vergessen zu machen.

Beim 2:4 gegen Bayern München 2020 sah Hradecky vor allem beim 0:3 von Robert Lewandowski, als er sich einen unplatzierten Distanzschuss mehr oder weniger selbst ins Tor kegelte, schlecht aus, kassierte damals die kicker-Note 5,5.

Jetzt möchte der 34-Jährige diese Scharte auswetzen. "Mein letzter Auftritt in Berlin war etwas unglücklich, ohne Zuschauer und ich habe auch nicht mein bestes Spiel gemacht", weiß er und blickt erwartungsfroh nach vorne: "Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Hoffentlich können wir die Enttäuschung aus dem Spiel am Mittwoch vergessen machen." Und auch die von jenem 4. Juli 2020.