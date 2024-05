Es ist das klassische Duell David gegen Goliath, wenn es der 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale mit Leverkusen aufnehmen will. Gelingt dem Zweitligisten ein Wunder?

Am Samstagabend (20 Uhr, LIVE! bei kicker) steigt im Berliner Olympiastadion das Finale des DFB-Pokals. Der 1. FC Kaiserslautern will es dann mit dem amtierenden Deutschen Meister aufnehmen, Leverkusen gilt in der Hauptstadt wenig überraschend als haushoher Favorit.

Der Zweitligist wird sich allerdings nicht kampflos ergeben wollen. Glauben Sie an ein Wunder? Stimmen Sie ab:

