DFB-Pokal-Finale: Übertragung, Trikots, Kabinen, Fanzonen

Bei einem obligatorischen Meeting der DFB-Pokal-Finalisten in Berlin sind etliche kleine Details geklärt worden, die auch für die mitreisenden Fans aus Kaiserslautern und Leverkusen interessant sind. Auch die Details der TV-Übertragung sind bekannt.

In welchem Tribünenbereichen sind die jeweiligen Fanlager?

Bei einem Treffen zwischen dem DFB und den beiden Finalisten des DFB-Pokal-Finales 2024 wurde unter anderem die Kurvenverteilung ausgelost. Demnach werden die FCK-Fans das Endspiel am 25. Mai (20 Uhr, live in der ARD, bei Sky oder im kicker-LIVE!-Ticker) im Berliner Olympiastadion von der Ostkurve aus verfolgen, haben also den "Heimbereich" der Tribünen zugelost bekommen. Die Anhänger von Bayer Leverkusen werden rund um das Marathontor platziert.

Wo finden die Feiern nach dem Pokalfinale statt?

Neben der Tribünenbelegung steht auch fest, wo die Feierlichkeiten der Fanlager in der Stadt stattfinden werden. Das Fanfest der Lauterer Anhänger steigt am Breitscheidplatz. Für die mitreisenden Fans von Bayer 04 gilt der Hammarskjöldplatz nahe der Messe als Anlaufstelle.

In welchen Kabinen sind Kaiserslautern und Leverkusen?

Eine weitere Auslosung ergab, dass die Heimkabine von den Leverkusenern belegt wird. Der 1. FC Kaiserslautern, der erstmals seit 2003 wieder in einem DFB-Pokal-Finale steht, bekommt die Gästekabine.

Welche Trikots tragen die beiden DFB-Pokalfinalisten?

Zudem wurde geklärt, wer in welchen Trikotfarben auflaufen wird. Bayer Leverkusen bekam den "First Pick" zugelost und spielt in seinem schwarz-roten Heimtrikot. Der Zweitligist aus der Pfalz wird im Pokalfinale in einem Sondertrikot in Gedenken an Vereinslegende Andreas Brehme auflaufen. Dieses ist vollständig in Weiß gehalten, einzig eine Silhouette des am 20. Februar verstorbenen Weltmeisters scheint auf der Vorderseite in einem hellen Grau hervor.

Wie viele Zuschauer sehen das Pokalfinale im Stadion?

Im Olympiastadion ist Platz für mehr als 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Vergangenheit überstieg die Nachfrage deutlich das Angebot. Ticket-Bewerbungen waren zwischen dem 7. und 21. März möglich.

Wer überträgt Kaiserslautern gegen Leverkusen im TV?

Das DFB-Pokalfinale 2024 zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Meister Bayer 04 Leverkusen wird im Free-TV in der ARD zu sehen sein. Auch Sky überträgt das Spiel auf seinen Kanälen via TV-Signal und Stream.