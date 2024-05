Xabi Alonso klärt die Kovar-Frage - zumindest vorerst

Bei Bayer avancierte Matej Kovar in dieser Saison zum Pokal-Torhüter. Doch läuft der junge und zuletzt nicht immer sicherer Kroate auch in den kommenden beiden Finals auf? Trainer Xabi Alonso klärt zumindest einen Teil der Frage.

Seit dem ersten Gruppenspiel steht Matej Kovar in der Europa League im Leverkusener Tor. Von Spiel zu Spiel erneuerte Trainer Xabi Alonso das Mandat des Sommer-Zugangs von Manchester United, der zudem im DFB-Pokal seit der 2. Runde das Werkself-Gehäuse hütet. Kovar avancierte zu Bayers Pokal-Torhüter. Doch darf er auch in den kommenden zwei Endspielen ran? Oder rückt Kapitän Lukas Hradecky noch mal zwischen die Pfosten?

Diese Frage stellt sich in dieser historischen Finalwoche, in der das Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo und das DFB-Pokal-Endspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern anstehen. Und sie wurde am Dienstagabend immerhin schon mal zu einem Teil beantwortet. Gegen Atalanta, das stellte Xabi Alonso klar, werde Kovar beginnen. Ob das auch für Samstag gilt, ließ der Baske vorerst offen: "Wir werden sehen."

Allein: Erst einmal ist für die Werkself ohnehin nur die Europa-League von Belang. Und da rückt nun erneut der noch recht unerfahrene Kovar in den Blickpunkt. Xabi Alonso vertraut ihm offenbar voll und ganz.

Bisher geht der Plan auf, den 23-Jährigen schrittweise als neue Nummer 1 aufzubauen. In der Europa League präsentierte er sich mit einem kicker-Notenschnitt von 3,18 ebenso solide wie im DFB-Pokal (vier Einsätze/3,0) und in seinem bislang einzigen Ligaspiel gegen Gladbach (3,0). Dass er in manchem Cup-Spiel zuletzt - wie im Viertelfinal-Rückspiel bei West Ham (1:1) oder im Halbfinal-Hinspiel in Rom (0:2) - wackelte, gehört allerdings ebenso zu seiner Geschichte.

Mal hatte Kovar Probleme mit der Flankenverteidigung, mal zeigte er sich unsicher mit dem Ball am Fuß. Und so wäre es nicht völlig überraschend gewesen, hätte Xabi Alonso den 34-jährigen Hradecky gegen Atalanta in die erste Elf geschrieben. Hradecky (kicker-Notenschnitt 2,94) spielt nun mal eine sehr konstante Saison, strahlt Ruhe und Souveränität aus. Obschon die Unterschiede zwischen diesen Keepern nicht gravierend sind, würde die Form eher für Hradecky sprechen.

Der Baske, der auf seinen gesamten Kader zurückgreifen kann und keine verletzten Spieler zu beklagen hat, bleibt seiner Europa-League-Linie aber treu. Und so wird Hradecky vorerst draußen sitzen. Sein Finale könnte er dann am Samstag gegen Kaiserslautern spielen.