Xabi Alonso und die nächste knifflige Neuner-Frage

Am Mittwoch verzichtete Xabi Alonso beim 0:3 im Europa-League Finale gegen Bergamo anfangs auf einen gelernten Mittelstürmer. Beim Pokal-Endspiel in Berlin wird Victor Boniface oder Patrik Schick jedoch von Beginn an stürmen. Eine knifflige Entscheidung.

Es war eine Frage, die nach der Leverkusener 0:3-Niederlage im Endspiel der Europa League gegen Atalanta Bergamo diskutiert wurde. War es ein Fehler von Xabi Alonso, zu Beginn auf seine beiden Top-Mittelstürmer zu verzichten? Am Samstag wird dieses Thema in dieser Form nicht erörtert werden, gilt es doch als sicher, dass zumindest entweder Victor Boniface oder Patrik Schick.

Aufgrund der im Vergleich zum Bergamo-Spiel komplett unterschiedlichen Ausgangsposition wird Xabi Alonso gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht ohne gelernten Zentrumsstürmer beginnen. "Kaiserslautern wird wahrscheinlich defensiver spielen als Bergamo. Taktisch wird das eine ganz andere Aufgabe, die wir aber auch aus der Bundesliga kennen", sagt Geschäftsführer Simon Rolfes, der ein Kontrastprogramm erwartet. "Für beide Spielstile haben wir in dieser Saison gute Lösungen gehabt und unterschiedliche Qualitäten reingebracht."

Diese stehen Xabi Alonso auch bei der Besetzung der zentralen Position im Angriff zur Verfügung: Zum einen der extrem bullige Boniface, der trotz seiner langen Ausfallzeit wettbewerbsübergreifend 21 Saisontreffern vorweisen kann. Zum anderen den im Vergleich zu Boniface feingliedrigeren Schick, der bei 13 Saisontreffern steht, obwohl er erst seit dem Herbst nach langer Verletzungspause wieder einsatzfähig. Wen lässt Xabi Alonso also im Olympiastadion ran: Boniface oder Schick?

Boniface wäre die naheliegende Lösung

Nach dem aggressiven Pressing von Atalanta erwartet Bayer in Berlin voraussichtlich Pfälzer Beton. Der FCK dürfe extrem tief stehen, so dass grundsätzlich Boniface, der stark mit dem Rücken zum Tor agiert, die naheliegende Lösung wäre. Vor allem, weil Leverkusens Spiel nicht auf hohe Flanken, sondern in erster Linie auf gepflegten Kombinationsfußball ausgelegt ist. Gegen Lauterns hochgewachsene Innenverteidigung würde sich zudem das flache Spiel in den Strafraum anbieten.

Als Wandspieler würde der Nigerianer, der in Dublin zur Pause eingewechselt wurde, die ideale Anspielstation im Sturmzentrum darstellen, damit Bayer nicht nur im Handball-Stil um den Abwehrblock den Zweitligisten herumspielt, sondern auch gefährlich vors Tor kommt.

Dann würde allerdings für seinen Sturm-Konkurrenten Schick wie am Mittwoch auch am Samstag nur die Rolle des Jokers bleiben. Entweder, um Boniface im Laufe des Spiels zu ersetzen, oder um mit dem Sturmtank eine Doppelspitze zu bilden. Eine Variante, die Xabi Alonso am 33. Spieltag beim 5:0-Sieg in Bochum erfolgreich erprobte, als beide trafen.

Schick, den Rolfes als "super kopfballstark" beschreibt, könnte im Notfall, wenn Bayer die Defensive des Zweitligisten wider Erwarten nicht spielerisch knacken sollte, als Brecheisen dienen. Taktisch spricht also Vieles für Boniface.

Schick ist in besserer körperlicher Verfassung als Boniface

Allerdings hat Schick, der nach einjähriger Pause wegen Adduktorenproblemen Ende Oktober sein Comeback feierte, im Vergleich zu Boniface einen Vorteil. "Körperlich ist Patrik in einer guten Verfassung", weiß Rolfes, der Boniface eben noch nicht in diesem physischen Idealzustand sieht, nachdem der 23-Jährige aufgrund einer Adduktorenoperation und dreimonatiger Auszeit erst seit Anfang April wieder einsatzfähig ist. "Boni ist noch in der Anpassungsphase", urteilt der Geschäftsführer, "er kann noch nicht topfit ein.".

Die Spritzigkeit und unwiderstehliche Dynamik hat der Sturmtank, der nach seiner Rückkehr erst zu drei Startelfeinsätzen kam, nie 90 Minuten durchspielte und in Dublin unauffällig blieb, noch nicht wieder zu 100 Prozent erreicht. So könnte sich beim Kontrastprogramm in Berlin ein Wechselspiel der beiden Mittelstürmer anbieten.

Die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge. Die Neuner-Frage wird für Xabi Alonso erneut eine knifflige.