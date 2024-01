Xabi Alonso blickt fast ehrfürchtig gen Leipzig - Versteckspiel mit Tah

Beim Topspiel in Leipzig wartet auf Bayer 04 die aufgrund der Personallage bislang vielleicht größte Herausforderung in dieser Saison. Trainer Xabi Alonso zeigt sich fast ehrfürchtig und mauert bezüglich der Rückkehr von Abwehrchef Jonathan Tah.

Vor dem Topspiel in Leipzig stellt sich bei Bayer 04 nur eine Frage: Wer muss aus der Dreierkette weichen, wenn Jonathan Tah am Samstag in diese zurückkehrt? Doch selbst den Startelfplatz seines Abwehrchefs wollte Xabi Alonso am Freitag nicht bestätigen. "Ich habe vergangene Woche bei der Pressekonferenz gesagt, dass Jona in Augsburg im Kader ist. Morgen entscheiden wir. Beim letzten Mal war es eine taktische Entscheidung. Morgen ist er natürlich im Kader, er hat gut trainiert", sagte Xabi Alonso, ohne etwas zu erklären und verwies darauf, dass die Spieler noch nicht wüssten, wer beginnen darf: "Wir müssen warten."

Xabi Alonsos Antwort durfte man getrost als taktischen Schachzug gegenüber den Journalisten bewerten. Hätte eine klare Aussage zu Tah doch zwangsläufig die nach sich gezogen, ob Robert Andrich oder Josip Stanisic für den deutschen Nationalspieler seinen Platz in der Dreierkette räumen muss.

Dies wird eine durchaus kniffelige Entscheidung. Schließlich zeigte sich Bayer 04 beim 1:0-Sieg am Samstag in Augsburg bei Kontern etwas zu offen. Fiel dies aufgrund der fehlenden Schnelligkeit im FCA-Sturm nicht entscheidend ins Gewicht, würde Leipzig solche Lücken wohl hart bestrafen.

"Leipzig hat diese Qualität"

Verfügt RB doch über die Fähigkeiten, ein Spiel auf unterschiedliche Art und Weise für sich zu entscheiden. "Leipzig hat diese Qualität, auf kleinem Raum zu spielen, aber auch in die Tiefe zu laufen", weiß der Baske, "wir sind auf verschiedene Phasen in diesem Spiel vorbereitet, manchmal mit, manchmal gegen den Ball."

Gerade das Leipziger Umschaltspiel wird Bayer kontrollieren müssen. So riskant wie in Augsburg darf Leverkusen am Samstag nicht agieren. "Wir müssen immer dafür bereit sein, was nach einem Ballverlust passiert", mahnt Xabi Alonso also, "in welcher Position sind dann die Spieler? Wenn wir nicht so viel Kontrolle haben, besitzen sie Topspieler, um in die Tiefe zu spielen."

Dieses Thema war ein Schwerpunkt der Trainingswoche. Kein Wunder, hat RB in dieser Hinsicht doch einiges zu bieten. Xabi Alonso zählt auf: "Openda ist sehr, sehr schnell, aber auch Xavi Simons, Olmo oder Baumgartner, Poulsen oder Sesko - Marco Rose hat genug Möglichkeiten", weiß er, "aber wir haben viel darüber gesprochen und daran gearbeitet."

Xabi Alonsos Entscheidung in der Dreierabwehr wird also eine bedeutende sein. Für Stanisic, der wie in Augsburg rechts in der Kette verteidigen würde, spricht dessen größere Schnelligkeit im Vergleich zu Andrich. Allerdings leistete sich der Kroate in Augsburg einige Fehler, während Andrich deutlich souveräner agierte. Erhält Letzterer den Vorzug, würde Tah rechts in der Dreierkette starten und Andrich zentral in der Abwehr.

Abwehrchef Tah ist der schnellste Bayer-Verteidiger

In Augsburg hatte Xabi Alonso Tah nur deswegen auf der Bank gelassen, damit sich dieser nicht die fünfte Gelbe Karte und damit eine Sperre für Leipzig einhandelte. Der Abwehrchef ist der schnellste Verteidiger, der dem Leverkusener Trainer akut zur Verfügung steht. Auf dessen Topspeed hätte der 42-Jährige in Leipzig nur ungern verzichtet. Lässt er dann jetzt aber die Schnelligkeit Stanisics ungenutzt?

"Sie haben eine Topmannschaft und einen Toptrainer"

Der Respekt vor RB ist auf jeden Fall groß. "Es wird schwierig sein. Nicht nur, weil sie gegen Frankfurt verloren haben. Sie haben eine Topmannschaft und einen Toptrainer", urteilt Xabi Alonso. Und da Leipzig beim 0:1 gegen die Eintracht auch leicht 3:1 hätte gewinnen können, dürfte die Niederlage die Sachsen in der Tat eher anstacheln als verunsichern.

Wie hoch die Leipziger von Xabi Alonso eingeordnet werden, verrät ein anderer Satz. "Wir brauchen unsere beste Leistung, um eine Chance zu haben, uns einen oder drei Punkte zu verdienen", sagte der Trainer und fügte fast schon ehrfürchtig an: "Und hoffentlich keine Niederlage". Dem früheren Mittelfeld-Strategen ist offenbar bewusst, dass am Samstag aufgrund der eigenen Ausfälle (Tapsoba, Kossounou und Adli beim Afrika-Cup, Boniface und Arthur verletzt) und der Stärke des Gegners vielleicht die bislang schwerste Prüfung in dieser Saison auf sein Team wartet.