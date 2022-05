"Wunderschön": Büskens und das "i-Tüpfelchen"

Glückseligkeit hatte bei Schalke 04 schon nach dem 33. Spieltag mit dem feststehenden Aufstieg geherrscht. Beim 1. FC Nürnberg schafften die Königsblauen mit einem 2:1 auch noch die von Mike Büskens vorgegebene Zielsetzung.

Da ist das Ding: Schalkes Coach Mike Büskens mit der Meisterschale in den Händen. IMAGO/Zink

"Wenn du Wettkämpfer bist, möchtest du gewinnen. Und du möchtest Titel erringen", hatte Büskens vor dem Saisonfinale seine Parole vorgegeben. Der Titel des Zweitliga-Meisters sollte es sein - und wurde es schließlich auch. "Um das i-Tüpfelchen draufzumachen, musstest du heute hier deinen Platz verteidigen. Es hat so viel Spaß gemacht mit den Jungs, es haben alle gebrannt für dieses Ziel", freute sich der Trainer gegenüber "Sky".

Terodde macht die 30 voll

Zalazar mit einem unglaublichem Fernschuss aus 59 Metern rechts oben ins Nürnberger Gehäuse hatte die Königsblauen zunächst in Führung gebracht (15.). Als der Tank von S04 immer leerer wurde, glich der Club durch Lukas Schleimer aus (86.). Selbst ein Unentschieden hätte für die Meisterschale gereicht, doch Schalke hat Simon Terodde.

Büskens: "Simon war ein bisschen unruhig, 'Bülti' (Markus Bülter, Anm. d. Red.) wollte ihm im ersten Durchgang gefühlt jeden Ball auflegen. Dann habe ich zu ihm gesagt: Tu mir einen Gefallen, lass' es sein, Bülti - Simon macht sowieso noch seine Bude, dann hat er die 30." Gesagt, getan, Terodde konterte das 1:1 mit dem Siegtor (88.). Der 34-jährige Stürmer schaffte als Erster nach Sven Demandt (35 Treffer) diese magische Grenze und nahm nach der Partie die kicker-Torjägerkanone in Empfang.

Schau dir das an, wie die Leute uns unterstützen, das ist die Energie, die wir so lieben. Mike Büskens

Der nach diesem Erfolg wieder ins zweite S04-Glied rückende Büskens geriet schließlich weiter ins Schwärmen: "Es ist wunderschön. Vor neun Spieltagen waren wir noch so weit weg. Ich kann mich nur bei allen bedanken, die den Weg mit uns mitgegangen sind", sagte der 54-Jährige, der angesichts des phänomenalen Supports der Fans, die nach Spielschluss den Rasen des Nürnberger Max-Morlock-Stadions gestürmt hatten, weiter frohlockte: "Schau dir das an, wie die Leute uns unterstützen, das ist die Energie, die wir so lieben."