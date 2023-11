Wück nach rassistischen Kommentaren: "Mir tun einfach die Spieler leid"

Eigentlich sollten sich in Deutschland alle Fußballanhänger freuen, dass zumindest die U 17 derzeit bei der WM für Freude sorgt. Doch rassistische Kommentare über das Team trüben das Bild - sehr zum Leidwesen von Trainer Christian Wück.

Steht mit seinem Team derzeit im Rampenlicht: Trainer Christian Wück. FIFA via Getty Images

Nach dem Sieg im Achtelfinale gegen die USA (3:2) musste der DFB die Kommentarspalten auf Social Media schließen, weil sich dort rassistische Kommentare über das Team häuften. Allerdings trifft es die derzeit erfolgreichste deutsche Nationalmannschaft nicht zum ersten Mal, wie Trainer Christian Wück bei "kicker Daily", dem täglichen Podcast aus der Nachrichtenredaktion, erzählt. "Wir kennen das leider schon seit der Europameisterschaft", so Wück.

"Das hat sie sehr beschäftigt. Gemeinsam haben sie aber entschieden, diesen Ablenkungen im Turnierverlauf keinen Raum zu geben und sind so als Team noch enger zusammengerückt", hatte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, im Sommer nach dem Titelgewinn gesagt.

Wück: "Ich weiß nicht, wie man reagieren kann"

Nun wiederholt sich Rassismus, Diskriminierung, Hass und Hetze gegen das junge Team. "Es ist leider ein Trend, der vor allem im Internet aus meiner Sicht nicht mehr aufzuhalten ist. Wir müssen uns da Gedanken um unser Land machen, um Deutschland und um die Gesellschaft", sagt Wück und ist ratlos: "Ich habe da keine Lösung und weiß nicht, wie man reagieren kann, wie man die Menschen zur Vernunft bringen kann." Am Ende muss es vor allem sein junges Team ausbaden. "Mir tun einfach die Spieler leid, weil sie schon in jungen Jahren mit solchen Themen beschäftigt werden."

"Wir sind gerade dabei, einen sehr interessanten Jahrgang nach oben zu bringen"

Dabei gibt es doch eigentlich ganz andere Themen, denn die junge Truppe, die am Freitag (9.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Indonesien gegen Spanien um das Viertelfinale kämpft, macht Hoffnung auf eine Goldene Generation. Ganz so weit möchte Wück nicht gehen. "Wir sind gerade dabei, einen sehr interessanten Jahrgang nach oben zu bringen", hält er den Ball flach und weiß, worauf es ankommt: "Jetzt müssen wir Mittel und Wege finden, diesen Topjahrgang auch zum Spielen zu bringen. Im Übergangsbereich zu den Profimannschaften ist unser Nadelöhr und die Problemzone." Die Talente sind jedenfalls da.

