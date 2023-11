DFB reagiert nach rassistischen Kommentaren gegen U 17: "Entfolgt uns"

Die Freude über den Viertelfinaleinzug der deutschen U 17 bei der WM in Indonesien gegen die USA wurde von rassistischen Kommentaren getrübt. Der DFB reagierte mit deutlichen Worten und Jerome Boateng meldete sich ebenfalls zu Wort.

Voller Freude schickte der DFB nach dem 3:2-Sieg gegen die USA auf den üblichen Social-Media-Kanälen ein Posting mit vier deutschen Spielern in die digitale Welt. Dort dauerte es allerdings nicht lange, bis sich zahlreiche rassistische Kommentare zur Hautfarbe der Spieler ansammelten.

Der DFB sah sich gezwungen, die Kommentarfunktion abzuschalten und verfasste stattdessen selbst einen Kommentar. "Wir sind stolz auf die Vielfalt in unserer U 17, die in Indonesien gerade ihr Herz auf dem Platz lässt. Der Einsatz für Vielfalt ist fest in der DFB-Satzung verankert - ebenso wie die Werte Toleranz und Respekt. Wenn ihr diese Werte nicht teilt, dann entfolgt uns gern. Diskriminierende und rassistische Kommentare haben hier keinen Platz und werden dementsprechend gelöscht", so heißt es über den DFB-Account, der gleichzeitig juristische Schritte ankündigte: "Gegen beleidigende Inhalte werden wir rechtlich vorgehen."

Boateng: "Wann hört das jemals auf...!?"

Jerome Boateng, der selbst schon Opfer rassistischer Kommentare wurde, zeigte sich auf der Plattform X entsetzt und schrieb dazu: "Deutsche Jung-Nationalspieler, die nach einem Sieg bei der WM für Deutschland rassistisch beleidigt werden? Im Jahr 2023? Euer Ernst? Wann hört das jemals auf...!?"

Charles Herrmann, der im Achtelfinale zum Player of the Match wurde, erklärt den Schlüssel zum Erfolg übrigens damit, dass der "Zusammenhalt in der Mannschaft sehr groß" sei. "Nicht nur auf dem Platz, auch daneben sind wir wie eine Familie und unterstützen uns in jeder Situation."

Sportlich geht es für das Team von Christian Wück am Freitagvormittag in Jakarta gegen Spanien (9.30 Uhr LIVE! bei kicker) weiter.